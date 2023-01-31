　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

驚險畫面曝光！司機急轉彎衝進店家　「5歲女童被撞飛」奇蹟逃死

驚險畫面曝光！司機急轉彎衝進店家　「5歲女童被撞飛」奇蹟無傷。（圖／翻攝自巴西媒體G1網站）

▲司機撞到女童後又衝進店家。（圖／翻攝自巴西媒體G1網站

記者李振慧／綜合報導

巴西街頭近來發生一起驚險事件，一名男子酒駕時突然暴衝進附近商店，5歲女童瑪麗亞(Maria Luiza)剛好在商店前方玩耍，慘被波及一起撞進店內，現場四處散落碎玻璃，場面看起來十分狼藉，然而女童竟然奇蹟只受輕傷，事發影片在網路上瘋傳。

事件28日下午發生在南馬托格羅索州的博尼塔鎮(Bonito)，從監視器畫面可看到，一名司機開車時車輛突然失速轉彎，車子先撞到在駕訓班教室外的一名機車騎士，接著便撞到在門口玩耍的瑪麗亞身上。

當時瑪麗亞的父親也在現場，他幸運閃過車輛後，發現瑪利亞被撞進店內，眼見現場一片狼藉，正在擔心女兒可能發生不測時，沒想到女兒竟然自己站了起來，立即衝到他身旁。

瑪麗亞父親表示，他和妻子一同在隔壁開店，當時剛下班打算在人行道上坐著休息一下，沒想到父女倆差點喪命，幸好女兒送醫檢查後身體沒有大礙，身上只有碎玻璃造成的輕傷，然而另一名被撞的騎士則因為嚴重骨折送醫。

警方表示，肇事司機疑似開車時不小心睡著，且聲稱對事發經過沒有任何印象，結果因為酒測值超標被捕，事件正在調查中。瑪麗亞母親表示，她3個月前才被一名酒駕司機撞到，頭部縫了26針，如今家人又遇到類似事件，讓她十分氣憤。

ET快訊
快訊／大樂透1億獎號出爐　百萬大紅包剩56組快來搶
傳奇美劇女星過世！　家人證實了
快訊／新北燒烤店火警　5員工緊急送醫
不只初九拜天公　想補財庫初十別忘了拜「祂」
第二個2000萬得主出現了！　彩券行老闆：有貓闖進來
掐死馬國女大生！兇嫌喊：被托夢要講實話　嗆法官大翻供一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

花619元吃蛤蜊！22歲女咬到「詭異硬物」　竟是價值13萬元紫珍珠

網路上刻意尋找「長一樣分身」　23歲女冷血獵殺美妝正妹詐死

酒吧3女大亂鬥！三寶媽「身上淋乾洗手」　瞬間引火80%燒傷身亡　

29歲女假扮15歲女學生　成功闖高中「上學4天」同學發現真相傻眼

垃圾場傳詭異哭聲　16歲少女失蹤3天「全裸被封在塑膠袋中」

和朋友玩捉迷藏睡著　15歲男醒來發現自己在「另外一個國家」傻眼

普丁前文膽預言：俄羅斯可能發生「軍事政變」　就在未來12個月內

「首相長子」遭爆搭公務車買禮品　岸田文雄：執行公務

荷蘭限制「半導體設備」出口中國　中國外交部：霸凌、霸道行徑

美國公布2022惡名市場名單　蝦皮淘寶入列

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

年假7天苦忍哥愛的抱抱　保母貓眼神死：開學沒？

普丁前文膽預言：俄羅斯可能發生「軍事政變」　就在未來12個月內

「首相長子」遭爆搭公務車買禮品　岸田文雄：執行公務

荷蘭限制「半導體設備」出口中國　中國外交部：霸凌、霸道行徑

美國公布2022惡名市場名單　蝦皮淘寶入列

美韓同盟70周年！美重申「協防南韓」絕非標語　擴大聯合軍演層級

新聞系正妹慘死！遭男同學「性侵後斷脖」　生前發文：好期待未來

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光！一開口「網友戀愛惹」

正妹網紅病逝！20歲驚覺「腳上長黑痣」竟罹癌　老公證實死訊

安于晴遊泰遭警勒索　警察總長道歉了！涉案7員警調職

想拗升艙被拒！惡女吐口水狠毆空姐　當眾脫衣半裸大鬧

國際工具機展3月登場　引領工具機拚綠轉型

快訊／大樂透1億獎號出爐　百萬大紅包剩56組快來搶

外銀快來台！金管會招手　設立分行持開放態度

怪怪的！議員爆台灣燈會「日文文法錯誤」　連日本人都看不懂

台北監獄內性騷！他舍房內連續撫摸3部位　獄友怒告

白癡公主神還原「窒友梅根」　躺地爬行笑翻網：叫妳模仿不是超越

傳奇美劇女星病逝！家人證實死訊　享壽75歲

近9年新低！金融三業獲利僅剩4800億　保險業轉負

北市運輸公司捐「破門神器」　新北消防局：可縮短搶救時效

快訊／新莊燒烤店抽油煙機起火　緊急疏散17人…5員工嗆傷

直播主賣鍋蓋強調不會破　拿鎚狂敲測硬度...結局GG

國際熱門新聞

日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

正妹網紅病逝！「腳上長黑痣」竟罹癌

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

17歲高中生舔迴轉壽司醬油瓶！壽司郎要告了

馬克宏聽到台灣眼前一亮：請給法國半導體

29歲女假扮女高中生　成功上學4天

未婚夫酒駕　她噴飛亡「腹中胎兒被撞出」

日本長野雪崩　31歲美國滑雪好手喪命

「水管疏通劑」溶解嬰屍！23歲女產子後棄屍置物櫃

新聞系正妹慘死！遭男同學「性侵後斷脖」

釣魚釣到鱷魚　男遭拖入水中活活咬死

特斯拉掀降價潮　福特車款最高降17.7萬元

女老師愛上毒蟲！熱戀同居染上毒癮　下場慘

更多熱門

相關新聞

畫面曝！男酒駕BMW快到剩殘影　女過馬路遭撞飛慘死

畫面曝！男酒駕BMW快到剩殘影　女過馬路遭撞飛慘死

新北市汐止30日晚間發生死亡車禍！一名69歲蘇姓婦人過馬路，遭到55歲賴姓男子酒駕撞飛，婦人倒地後失去生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。透過畫面可以看到，賴男當時車速快到畫面都快拍不到，蘇婦家屬目睹整個過程，當場崩潰衝上前，但仍喚不回蘇婦的寶貴生命。賴男事後酒測，酒測值達0.57毫克，後續也被依過失致死、公共危險等罪嫌送辦。

騎士衝月子中心顧妻兒　撞休旅車骨折送醫

騎士衝月子中心顧妻兒　撞休旅車骨折送醫

未婚夫酒駕　她噴飛亡「腹中胎兒被撞出」

未婚夫酒駕　她噴飛亡「腹中胎兒被撞出」

酒吧3女大亂鬥　三寶媽淋乾洗手燒傷身亡

酒吧3女大亂鬥　三寶媽淋乾洗手燒傷身亡

台南機車、腳踏車相撞　機車騎士重摔命危

台南機車、腳踏車相撞　機車騎士重摔命危

關鍵字：

酒駕車禍Maria Luiza巴西Bonito

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

快訊／胡歌無預警宣布已婚當爸！「女兒剛出生」

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

宋仲基離婚宋慧喬「4個月後愛上現任妻」　網抓出時間軸：心疼前妻

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

星巴克1／31起連續15天買一送一

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面