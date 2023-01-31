驚險畫面曝光！司機急轉彎衝進店家　「5歲女童被撞飛」奇蹟逃死





▲司機撞到女童後又衝進店家。（圖／翻攝自巴西媒體G1網站）

記者李振慧／綜合報導

巴西街頭近來發生一起驚險事件，一名男子酒駕時突然暴衝進附近商店，5歲女童瑪麗亞(Maria Luiza)剛好在商店前方玩耍，慘被波及一起撞進店內，現場四處散落碎玻璃，場面看起來十分狼藉，然而女童竟然奇蹟只受輕傷，事發影片在網路上瘋傳。

事件28日下午發生在南馬托格羅索州的博尼塔鎮(Bonito)，從監視器畫面可看到，一名司機開車時車輛突然失速轉彎，車子先撞到在駕訓班教室外的一名機車騎士，接著便撞到在門口玩耍的瑪麗亞身上。

當時瑪麗亞的父親也在現場，他幸運閃過車輛後，發現瑪利亞被撞進店內，眼見現場一片狼藉，正在擔心女兒可能發生不測時，沒想到女兒竟然自己站了起來，立即衝到他身旁。

瑪麗亞父親表示，他和妻子一同在隔壁開店，當時剛下班打算在人行道上坐著休息一下，沒想到父女倆差點喪命，幸好女兒送醫檢查後身體沒有大礙，身上只有碎玻璃造成的輕傷，然而另一名被撞的騎士則因為嚴重骨折送醫。

警方表示，肇事司機疑似開車時不小心睡著，且聲稱對事發經過沒有任何印象，結果因為酒測值超標被捕，事件正在調查中。瑪麗亞母親表示，她3個月前才被一名酒駕司機撞到，頭部縫了26針，如今家人又遇到類似事件，讓她十分氣憤。