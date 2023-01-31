花619元吃蛤蜊！22歲女咬到「詭異硬物」　竟是價值13萬元紫珍珠

▲女在蛤蜊中發現紫珍珠。（圖／翻攝自Instagram／natyfrelu）

記者李振慧／綜合報導

西班牙22歲女子娜塔莉亞(Natalia Freire)與男友在餐廳吃海鮮大餐時，突然感覺餐點中有一顆硬硬的東西，沒想到取出一看，竟然是一顆紫色珍珠，預估一顆價值達歐元4000多元（約台幣13萬元），讓她和餐廳老闆都嚇了一大跳。

在加利西亞區拉科魯尼亞市(Coruña)的Casa Sampedro餐廳工作的娜塔莉亞，近來與男友在該餐廳用餐時，花費歐元19元（約台幣619元）吃蛤蜊料理時，嘴巴突然感覺有一個又圓又硬的物體，便把該東西拿出來，後來好奇上網一查才發現是珍珠。

▲女子開心與蛤蜊合照。（圖／翻攝自Instagram／natyfrelu）

娜塔莉亞表示，「我們的老闆嚇壞了，廚師還告訴我，以後蛤蜊料理可能出餐速度會變慢，因為他要仔細檢查裡面有沒有珍珠」，雖然她還沒有把珍珠拿去正式鑑定，但網路上查詢市價約為歐元4千元左右。

餐廳老闆加西亞(Javier García)表示，他完全沒想到蛤蜊裡面竟然會有珍珠，「這是我這輩子第一次看到這種事，我原本以為只有牡蠣會有，沒想到蛤蜊也有」。娜塔莉亞則笑稱，「我知道這裡的蛤蜊料理很好吃，沒想到裡面還藏著這樣的好東西」。