酒吧3女大亂鬥！三寶媽「身上淋乾洗手」　瞬間引火80%燒傷身亡　

▲女子身上淋乾洗手，慘被嚴重燒傷。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西發生一起命案，37歲女子茱妮埃萊(Juniele Rocha Silva Monteiro)酒吧喝醉後，竟然把大量乾洗手淋在自己身上，後來不幸引火上身，搶救後仍不治身亡。警方原本以為她是點煙時起火，調查後意外發現是被人刻意點火，目前已鎖定2名凶嫌。

事件13日發生在科蒂亞(Cotia)當地一間酒吧，茱妮埃萊在酒吧與2名女子發生衝突，後來便突然引火上身嚴重燒傷。27歲女子布魯娜(Bruna Regina dos Santos Amador)告訴警方，茱妮埃萊酒醉後突然把乾洗手倒滿全身，後來還點了一根香菸。

身為三寶媽的茱妮埃萊，送醫發現全身80%嚴重燒燙傷，且腎臟和肺部也有嚴重損傷，留院治療6天後被宣告身亡。警方原本判定事件是自殺未遂，直到看到店內監視器畫面才發現，茱妮埃萊是被與她發生衝突的布魯娜與另外一名女子刻意點火。

監視器影片可看到，酒醉的茱妮埃萊和布魯娜發生衝突，突然把乾洗手淋在自己身上，布魯娜後來便在同夥的幫忙下拿出打火機，刻意往茱妮埃萊身上點火，恐怖火勢瞬間把人吞噬。警方目前已將布魯娜逮捕，另一名凶嫌在逃中。