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馬克宏聽到「台灣」眼前一亮！拜託台律師：請把半導體帶來法國

▲▼台灣優秀僑胞參加法國總統府新春活動。（圖／翻攝自Facebook）

▲台灣5位優秀僑胞參加法國總統府新春活動，並與總統夫人合照。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

法國總統馬克宏27日在愛麗舍宮舉辦新年活動，廣邀國內多個有著農曆新年文化的亞洲國家代表出席，台灣也有多位當地僑胞受邀參加。儘管台灣駐法大使吳志中礙於中國戰狼大使盧沙野在場而無法出席活動，但法國外交部仍在他的推薦下，邀請了5位在法國深耕有成的台灣人才參與此次盛會，並與馬克宏相談甚歡。

受邀參加法國此次新春活動的優秀台僑分別有法國台灣協會會長薛雅俶、無國界醫生（MSF）的陳慧梧醫師、法國電力再生能源（EDF Renewables）台灣市場總經理張明侖、科技顧問公司Devoteam的SAP軟體架構師呂建承，以及巴黎律師公會登錄律師詹文睿。席間，他們不僅把握機會與馬克宏伉儷對談，還與馬克宏大玩自拍，盡顯台法友好情誼。

事後，薛雅俶在個人Facebook透露，馬克宏在致詞時強調「法國印太政策首重永續和平和地區穩定發展，每個主權和平共處，維護我們共同的普世價值」，雖然長達15分鐘的致詞裡沒有一次提到台灣，但在場的與會人士都已明確了解法國的立場，即尊重各主權和領土完整。

▲▼台灣優秀僑胞參加法國總統府新春活動。（圖／翻攝自Facebook）

▲詹文睿把握機會和馬克宏互動。（圖／翻攝自Facebook）

詹文睿也在Facebook發文還原了他與馬克宏互動的全過程，表示他當時擠到了馬克宏身邊並說道，「感謝總統對台灣的支持，第一次邀請我國於總統府同慶農曆春節，我是尼可拉斯·詹（Nicholas Chan），巴黎律師公會登錄的台灣人律師，我在台灣和法國中間工作，致力於提升兩邊投資及貿易」。

詹文睿指出，馬克宏在聽到「台灣」和「律師」等關鍵詞後眼睛一亮，再次握緊了原本要放開的手對他說，「太棒了，詹律師，請把電動車和半導體帶來法國。」詹文睿回應道，「電動車已經在路上，但半導體需要您的幫忙」；而馬克宏則熱心回覆，「有需要幫忙請隨時和我們聯繫。」

詹文睿也提到，他當晚穿梭在不同的賓客之間，盡力與所有人認識、打交道，甚至連過去立場較為親中的法國總理博恩（Elisabeth Borne）都收到了他的名片，只為傳達「台灣在，而且我們進來了」的訊息。他在Facebook文末期許，「2023的挑戰還很多，加油吧，台灣向前行！」

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