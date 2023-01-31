南韓濟州島出土「宋朝銅錢」！　中國網友爽樂歪：韓國是我們領土

▲南韓在濟州島高麗時代佛寺遺址中，挖掘出鑄造於北宋的銅錢。（圖／大韓文化財研究院）

記者羅翊宬／編譯

南韓考古又有新發現，顯示出11世紀宋朝與高麗之間熱絡的交流！南韓文物保護單位近日表示，考古團隊在濟州島一處佛教寺廟遺址中，挖出20多枚北宋時期的錢幣，以及一尊金銅多層小塔，做為復原高麗時代木塔或建築物的重要關鍵史料；不過，中國網友卻為此樂歪，「韓國是我們不可分割的領土！」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓大韓文化財研究院25日表示，在濟州島濟州市梧登洞第250-8番地的高麗時代佛寺第3號建築遺址中，發現20多枚鑄造於北宋時期的錢幣，包括咸平元寶（宋真宗咸平年間，西元998-1003年鑄）、皇宋通寶（宋仁宗，西元1039-1053年鑄）、治平元寶（宋英宗治平年間，西元1064-1067年鑄）。

研究人員根據錢幣的鑄造與流通時期推測，該座位於濟州島的佛寺，很有可能於西元11世紀前、中葉建造。

研究人員根據掌握的相關資料，推測第3號建築物遺址可能於先前因火災而遭到焚毀，在出土的過程中又發現埋在該地的「金銅多層小塔」，其中屋頂上的龍頭、屋脊上神像雕刻、欄杆、窗、窗框等構造尚存，成為復原高麗時代木塔或相關建築物的重要遺物。

考古研究團隊表示，需要等到金銅多層小塔完成相關保存作業以後，才能繼續研究該遺物的建造時期、用途等資料。

▲南韓考古團隊在濟州島佛寺遺址，挖掘到金銅多層小塔。（圖／大韓文化財研究院）

不過此一新聞傳遍至中國網路後，偏激的中國網友卻樂歪留言表示，「事實證明，宋朝時韓國就是我們中國神聖且不可分割的領土」、「韓國在宋朝時就是我們的附庸國」、「所以韓國很快會宣布，宋朝是韓國的屬國」、「要不要上交、歸還我國（中國）」、「都是我們的」、「韓國人會拿銅錢去申遺嗎」、「世界上沒有韓國的歷史，連史書都沒有的虛假國家」。

然而，要說高麗是北宋的屬國，根本就是有違史實。因為，北宋就連燕雲十六州都未曾擁有、必須拱手讓給遼國（契丹），更遑論軍事影響力根本未曾觸及與遼國接壤的高麗。

根據韓方的歷史記載，高麗自從結束後三國時代，便與北宋、契丹、女真有著頻繁的交流，甚至允許外國人自由進出，在對外政策上態度開放，尤其是結束與契丹之間的戰事後，高麗更與宋有著熱絡的交流，高麗派出使臣、學者、僧侶前往宋國積極接收文物，並完備國內各種制度，宋則企圖透過改善與高麗的關係來牽制周圍的外族。