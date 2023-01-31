美防長抵南韓！投書《韓聯社》警告金正恩：攻擊南韓視為攻擊美國

▲美國國防部長奧斯汀30日抵敵南韓烏山空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）近來頻頻試射導彈、完成核試事前準備工作、提高軍事挑釁層級，為了消弭南韓對於共同協防承諾的不安、威懾北韓，美國國防部長奧斯汀昨（30）日抵達南韓，並訂於今（31）日與南韓國防部長李鍾燮舉行會談、聯合記者會，同時將會晤南韓總統尹錫悅，他也向《韓聯社》投書，向北韓祭出措辭嚴厲的警告訊息。

根據南韓《韓聯社》，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）搭乘由波音747-200客機型改造的美國空中指揮機E-4B「守夜者」（Night Watch）於30日抵達位於南韓京畿道的烏山空軍基地，他向該報投書文章「同盟準備好了」（The Alliance Stands Ready），表示美國對南韓提供的強化擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）堅若磐石，警告北韓若挑戰美韓同盟任何一方，即視為對美國提出的挑戰。

奧斯汀提到，因為美韓兩國優秀的軍事防禦能力，才能阻止北韓等敵方發起任何戰爭，「韓半島（朝鮮半島）過去70年以來從未發生過武力衝突絕非偶然！我們的共同協防力量包括第5代F-35戰機、擁有全球最優秀的導彈攔截系統、烏山空軍基地U-2偵察機等情報監視偵察資產（ISR），所有支撐這些力量的正是美國堅若磐石的擴張遏制公約。」

奧斯汀進一步說明，「這一份公約包括美國的常規性武器、核武、導彈防禦力量，以及部署在前線的2萬8500名駐韓美軍。」

報導分析，奧斯汀的投書內容顯示，一旦南韓遭遇北韓攻擊，則被視為北韓向美韓同盟、甚至是對美國本土的直接性挑戰，這在從過去以來美國向南韓所提出的擴張遏制協防公約中，算是使用較高層級的警告用語。

美國提出的擴張遏制公約，其概念為一旦同盟國處於威脅、甚至是遭到敵方核武攻擊，則將視為是對美國本土的攻擊行為，美軍將以常規性武器、核武、導彈等手段提供協防。

另外，奧斯汀也在投書中強調包括導彈共同防禦、反潛訓練等美日韓三方合作的重要性，只有3國處於同一陣線，才能更加保障東北亞地區的安全。