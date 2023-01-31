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躺著充手機「觸電慘死」！男3天沒上班　同事驚見他發黑陳屍床上

▲▼ 泰國一名男子睡夢中觸電身亡。（圖／翻攝自臉書）

▲ 泰國一名男子在床上觸電身亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國發生一起悲劇，一名珠寶店男店員連續3天無故未到班，同事察覺有異前往查看，竟發現他已經陳屍屋內多天，原來他睡前將手機插上充電器握在手中，竟不幸觸電身亡。

綜合泰媒Thairath及《太陽報》報導，沙沒巴干府34歲男子Puttawat Kamwan連續3天沒有到珠寶店上班，打電話也無人接聽，令同事Pantatip Kanthong等人忍不住擔心，便決定下班路上順路去他住處看看，沒想到他已經身亡。

▲▼ 泰國一名男子睡夢中觸電身亡。（圖／翻攝自臉書）

▲ 死者手中還握有手機。（圖／翻攝自臉書）

一群同事到達死者住處，發現他的房門開著，便跟著一名女房東入內查看，竟看見他全身發黑陳屍床上，遺體已經開始腐爛，但手中還握著插著充電線的手機，插在床頭邊的延長線上。

大樓管理人Nattanit Hawharn坦言並未察覺異狀，因為死者平常大多自己一個人在家，不和他人交談，「他通常都很安靜地在房裡休息，或是下班後喝幾罐啤酒。我們看見他的門開著，還以為他只是生病了。」

警察隊長Pongnarin Nontanok說明，沒有證據表明死者遭到謀殺，「他還躺在床上，右手臂碰到正在充電的手機」，根據現場的手機和充電線，初步推論他是觸電而死，醫院驗屍結果已經證實此事。

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