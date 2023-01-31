睽違3年！　白宮：拜登5／11將解除新冠國家緊急狀態

▲ 拜登預計5月11日解除新冠國家緊急狀態。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登30日向國會表示，將於5月11日結束新冠國家緊急狀態，代表病毒首度在美國現蹤近3年後，聯邦政府對疫情大流行的應對措施即將改變。

根據《華盛頓郵報》，川普政府2020年針對新冠疫情宣布國家緊急狀態及公衛緊急狀態，分別將於3月1日及4月11日到期。白宮30日通知國會，希望在二者到期後短暫延長，至5月11日再解除。聯邦政府自宣布公衛緊急狀態以來每90天更新一次，政府官員先前也曾表示，解除前會提前60天發出通知。

儘管眾議院共和黨人要求立即解除，但拜登表示反對，認為此舉將造成混亂，且破壞循序漸進結束緊急狀態的努力。白宮30日聲明指出，「突然停止緊急狀態將對整個醫療保健系統造成廣泛混亂及不確定性，對各州、醫院及醫療機構都是，最重要的是對數千萬美國人也是。」

結束緊急狀態最顯著的影響之一是終止「第42條法案」（Title 42），這是一項限制移民從邊境流入的公衛措施。事實上，拜登政府過去就曾試圖終止該法案，但在法院被擱置。

此外，緊急狀態允許聯邦醫療補助計畫（Medicaid）提供額外資金，讓數千萬人在大流行期間受惠。國會已經通過逐步結束這項措施，白宮則認為，突然終止計畫會對受惠者帶來混亂及困難。