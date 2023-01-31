老公疑偷吃！人妻刀刺下體再狠咬　他「陰莖快被弄斷」虛弱慘況曝

記者張寧倢／編譯

歡樂的新年氛圍因婚姻不忠而毀滅。肯亞一名35歲女子懷疑丈夫出軌，在2022年的最後一夜挾怨報復，持利刃刺向丈夫的下體，導致他腹股溝受傷，還幾乎快咬斷丈夫的陰莖。而重傷男子在緊急送醫後接受了一場大手術，外媒也曝光一段他躺在病床上回答提問的影片，男子看起來相當虛弱，連說話都有氣無力。

▲肯亞男子被老婆狠咬陰莖，被迫接受大型手術。（圖／翻攝自YouTube）

根據每日郵報報導，肯亞西部基西縣（Kisii）女子歐亞蘿（Grace Oyaro）新年前夕在家中攻擊丈夫奧努科（Eliud Kepha Onuko），持利刃刺傷了對方的腹股溝，並用力狠咬陰莖。受害的奧努科表示，妻子懷疑他和另一個女人婚內出軌，才會懷恨攻擊。

奧努科被緊急送往基西的教學與轉治公立醫院（Kisii Teaching & Referral Hospital），接受了一場大型手術。而歐亞蘿則是前往另一家私人醫院接受某種未揭露的疾病治療，出院後立刻被警方逮捕。當地媒體引述警方說法，聲稱這對夫妻疑似是因為複雜的三角戀關係發生激烈爭執，最後爆發衝突。

儘管歐亞蘿上法庭時對於所有指控一概不認，但檢察官認為她已構成嚴重傷害罪，明確違反刑法。代表奧努科的律師請求法官不要同意保釋，「我的當事人出院後將與被告繼續住在同一處屋簷下，若保釋將有失於安全保障。」

然而據當地媒體報導，最後歐亞蘿仍被以5萬肯亞先令（約新台幣1.2萬元）的金額獲得保釋，但條件是獲釋後不得與丈夫接觸或聯繫，但由於家庭關係仍在，在案件結束之前，若有需要回家，將由警方護送她到兩人原本的家中。