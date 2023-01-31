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日本又有滑雪客遇難！4芬蘭男受困8小時自行下山　奇蹟生還

▲▼長野縣警方派出山難救援小組上山搜救。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本近日發生多起滑雪客遇難事故，2天內至少造成3人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

4名芬蘭籍登山客30日前往日本新瀉縣妙高市妙高連峰進行山岳滑雪時遇難，受困超過8小時，所幸最後順利自行下山，與投入搜救的警方會合。經檢查4人皆未受傷，不過警方仍將等待他們體力恢復後再進行進一步調查，以釐清遇難的經過。

根據《新瀉電視台》報導，警方表示，遇難的4名芬蘭籍登山客30日與另外2名同行友人一同到妙高連峰前山進行山岳登山，不過途中就與2名友人分開。4人持續進行山岳滑雪，但卻在中段位置遇難，只好透過手機的通訊APP求助另外2名在別的路徑滑雪的友人，並將所在位置分享給對方。

先行下山的2人接獲消息後，通知滑雪場，並由滑雪場於30日下午5時40分左右通報警察。警方接獲消息後，於31日上午8時聯合消防人員一同投入救援。不過受困的4名登山客也嘗試自行下山，並於受困8小時後，順利與山下的警察會合。警方確認4人皆沒有受傷後，便將滑雪客送回旅館，接下來將待4人體力恢復後再進行後續調查，以釐清遇難當時的情況。

報導稱，4名滑雪客年齡在30多歲至40多歲之間，受困當時身上僅持有少量糧食，而4人遇難時是在滑雪場規定雪道外的山坡進行山岳滑雪。日本長野縣與群馬縣29日也分別發生雪崩事件，共導致3名滑雪客死亡。據了解，這3人都是在滑雪場外的非正規路線進行山岳滑雪時遇難。

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