特斯拉掀起電動車降價潮！　福特車款最高降17.7萬元

▲福特野馬電動休旅Mustang Mach-E。（圖／記者林鼎智攝）



記者崔子柔／綜合報導

電動車龍頭特斯拉（Tesla）陸續在各地市場大降價，激起不少買氣，福特汽車30日則宣布，其電動野馬Mach-E的價格平均下調4500美元（約13.5萬台幣）。

根據《CNBC》報導，福特汽車指出，Mach-E降價幅度在600美元至5900美元（約17.7萬台幣）不等，其中以GT增程版降幅最大。

華爾街分析師和投資人普遍認為，特斯拉降價是好的做法，能夠有效提升銷量，但同時也要擔心利潤降低的損害，其他汽車廠也會感到壓力而降低售價。

▲Mach-E各車型價格調降。（圖／記者林鼎智攝）



福特電動汽車業務客戶長Marin Gjaja表示，降價意味不是所有Mach-E車型都能實現單位獲利，是應對市場變化的做法，墨西哥的Mach-E工廠將在2月重新開啟，預計Mach-E的產量能從每年7.8萬輛增加到13萬輛。

Marin Gjaja指出，因為產量增加、成本下降，福特預計會透過縮減成本來打平獲利縮水的影響，目前Mach-E 的起價約為4.6萬美元至6.4萬美元。

福特去年因為Mach-E成為美國銷量第2高的電動車製造商，但仍遠不及特斯拉。福特去年在美國賣出6.5萬輛電動車，特斯拉則賣出52.2萬輛。