英媒：拜登政府停止向美企核發供貨華為許可證

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社倫敦30日綜合外電報導

英國「金融時報」（Financial Times）今天引述知情人士說法報導，美國總統拜登（Joe Biden）政府已停止對美國企業核發向中國電信設備公司華為（Huawei）供貨的許可證。

報導提到，美國商務部已通知部分企業，商務部將不再核發許可證。

這項舉措可能代表邁向全面禁止出售美方技術給華為。

美國商務部、華為公司和晶片設備製造商應用材料公司（Applied Materials）都沒有立即回覆路透社的置評請求。