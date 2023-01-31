　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

17歲高中生「舔壽司郎醬油瓶」！手沾口水戳轉盤上壽司　業者怒告

記者閔文昱／綜合報導

去餐廳最怕遇到沒公德心的客人！日本一名17歲男高中生近日到連鎖迴轉壽司店壽司郎（スシロー）用餐時，竟趁著店員不注意，拿起桌上的公用醬油罐狂舔，之後還拿起櫃檯擺放的茶水碗吸吮碗口再放回，甚至還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司等，引發網友一陣撻伐。對此，壽司郎30日證實，將會對這名少年提出告訴。

日本推特近日瘋傳一段48秒的影片，只見一名金髮高中生與友人來到壽司郎用餐，友人負責錄影，金髮男則不斷左顧右盼，確認附近沒有店員後迅速拿起桌上醬油罐一陣狂舔，之後還拿起櫃檯上的茶水碗沿著碗口吸吮一圈再放回，最後又把手指放進口中，沾了沾口水後塗抹在轉盤上的壽司上，不到一分鐘就完成了一系列超噁行徑。

▲日本一名高中生到壽司郎惡作劇，引發網友撻伐。（圖／翻攝自推特、日本壽司郎官網）

▲日本一名高中生到壽司郎惡作劇，引發網友撻伐。（圖／翻攝自推特）

畫面曝光後，金髮男子身分也隨及被起底，為岐阜縣立岐南工業高中的高二生，該校的Google名稱也被網友竄改，而男子則在得知自己被炎上後，僅回應「為什麼就這點程度的小事也要被罵？」之後便火速關閉個人社群帳號。對此，不少網友紛紛痛批，「學校的名聲就因為這個人毀了」、「這不僅對迴轉壽司，對於整個餐飲業都是很大的傷害」。

壽司郎30日證實，影片中的地點確實是在旗下店舖發生，目前已對店面進行全面消毒，對於男子破壞公司與客人間的信任，公司已報警，並將採取刑事與民事途徑究責。

▲日本一名高中生到壽司郎惡作劇，引發網友撻伐。（圖／翻攝自推特、日本壽司郎官網）

▲壽司郎發布聲明回應男子行為。（圖／翻攝自日本壽司郎官網）

事實上，日本近期掀起一股「迴轉壽司惡搞風」，包括HAMA壽司（はま寿司）、藏壽司（くら寿司）等大型連鎖店都傳出有顧客在店內拍攝惡作劇影片，像是偷吃別桌壽司、拿芥末塗抹他人單點的食物、用抹茶粉中的湯匙吃抹茶粉等，令不少業者不堪其擾，紛紛公開聲明要依法律途徑處理。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1！報復性消費擊敗陸客
咪妃裸身泡湯秀美背！　「老公視角照」網笑翻
蔡英文、捷克總統當選人通話15分鐘　帕維爾讚台灣不受威權脅迫
超容易遇到爛男的三大星座女　TOP 1吸渣指數100%
梁朝偉驚喜開設抖音！　11小時狂吸120萬人追蹤
男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

17歲高中生「舔壽司郎醬油瓶」！手沾口水戳轉盤上壽司　業者怒告

俄警告美國：「核武裁減條約」2026年到期後恐結束

土耳其可能發生恐攻　美國4天內2度發出警示

白夏瓦清真寺遇襲34死　巴基斯坦塔利班運動宣稱犯案

日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1！報復性消費擊敗陸客

小馬可仕拍板！外籍旅客遊菲可退稅　2024年底前上路

新冠病毒大流行3年！世衛開會決定：仍維持全球最高警戒

巴基斯坦清真寺爆炸「增至28死逾150傷」　死傷多為警察

巴基斯坦清真寺遭炸彈攻擊！增至20死96傷　目擊者：現場滿是哭喊聲

男過年吃紅龜粿噎到死　兒內疚：錯失搶救機會

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

阿伯沒付車錢還搶司機帽　遭民眾報警！秒變孬道歉

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

外送員遭逼車故意撞倒　恐怖駕駛飆國罵動粗！

17歲高中生「舔壽司郎醬油瓶」！手沾口水戳轉盤上壽司　業者怒告

俄警告美國：「核武裁減條約」2026年到期後恐結束

土耳其可能發生恐攻　美國4天內2度發出警示

白夏瓦清真寺遇襲34死　巴基斯坦塔利班運動宣稱犯案

日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1！報復性消費擊敗陸客

小馬可仕拍板！外籍旅客遊菲可退稅　2024年底前上路

新冠病毒大流行3年！世衛開會決定：仍維持全球最高警戒

巴基斯坦清真寺爆炸「增至28死逾150傷」　死傷多為警察

巴基斯坦清真寺遭炸彈攻擊！增至20死96傷　目擊者：現場滿是哭喊聲

男過年吃紅龜粿噎到死　兒內疚：錯失搶救機會

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

《FF14》日本隊世界首殺絕OMEGA　暗槍占學龍忍機召陣容153小時通關

高雄三鳳宮「7天香油錢」溢出！警護鈔帶走　驚人鉅額曝光

桃園貨車「逼退行人阿嬤」紅到日本　千人傻眼轟爆司機：歸還駕照

折疊式iPad傳「將在明年發表」！郭明錤：持正向態度

新北彩券行傳「尖叫巨吼」被報警　6同學車拋錨刮中200萬+賓士瘋了

17歲高中生「舔壽司郎醬油瓶」！手沾口水戳轉盤上壽司　業者怒告

5檔ETF填息、110萬股民笑了！　換3檔標的上演除息秀

生育率降至歷史最低！四川開放「未婚生育登記」搶救

俄警告美國：「核武裁減條約」2026年到期後恐結束

龍貓初體驗「在小窩洗澡」　下半身卡住外露模樣超萌

國際熱門新聞

日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

17歲高中生舔迴轉壽司醬油瓶！壽司郎要告了

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

薯條吃不完！盒子這樣折直接帶走

8警殺人！高階警出軌人妻後招同僚殺醋夫

土耳其可能有恐攻　美國4天內2度警示

俄警告美：核武條約3年後到期恐結束

男海中遇6m大白鯊　頭顱遭一口咬下喪命

世衛開會決定：新冠病毒仍維持全球最高警戒

巴基斯坦清真寺爆炸案　增至28死逾150傷

智庫台海兵推　美軍彈藥恐一周內「空箱」

清真寺34死　巴基斯坦塔利班運動犯案

和朋友玩捉迷藏　15歲男醒來在另一個國家

更多熱門

相關新聞

日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1

日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1

隨著新冠疫情趨緩，各國的旅遊限制開始放寬，「日本綜合研究所」最新研究數據就發現，2022年12月外國遊客的刷卡消費額與2019年12月疫情爆發前相比，台灣客竟然增加2.3倍，是所有外國觀光客刷卡消費增長率最高的，勝過中國的1.7倍。

TOYOTA連3年奪全球汽車銷量王

TOYOTA連3年奪全球汽車銷量王

迴轉壽司驚見「貝肉不斷抖動」...網友嚇壞

迴轉壽司驚見「貝肉不斷抖動」...網友嚇壞

日本57％上班族反對周休3日

日本57％上班族反對周休3日

世足一球成名　三笘薰絕殺利物浦

世足一球成名　三笘薰絕殺利物浦

關鍵字：

壽司郎17歲日本迴轉壽司

讀者迴響

熱門新聞

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

捐精爽賺8千！五大條件曝　第4點「身體健康也不一定達標」

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

最美脫北女孩「全身都變了」！

電梯大樓住幾樓最優？

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

即／BMW違停高雄知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

快訊／證交所前副總黃乃寬逝世！　卡在機械停車位意外身故

宋仲基6年前就算出「有兩段婚、2019年離婚」

更多

最夯影音

更多
過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了
宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面