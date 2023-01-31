17歲高中生「舔壽司郎醬油瓶」！手沾口水戳轉盤上壽司　業者怒告

記者閔文昱／綜合報導

去餐廳最怕遇到沒公德心的客人！日本一名17歲男高中生近日到連鎖迴轉壽司店壽司郎（スシロー）用餐時，竟趁著店員不注意，拿起桌上的公用醬油罐狂舔，之後還拿起櫃檯擺放的茶水碗吸吮碗口再放回，甚至還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司等，引發網友一陣撻伐。對此，壽司郎30日證實，將會對這名少年提出告訴。

日本推特近日瘋傳一段48秒的影片，只見一名金髮高中生與友人來到壽司郎用餐，友人負責錄影，金髮男則不斷左顧右盼，確認附近沒有店員後迅速拿起桌上醬油罐一陣狂舔，之後還拿起櫃檯上的茶水碗沿著碗口吸吮一圈再放回，最後又把手指放進口中，沾了沾口水後塗抹在轉盤上的壽司上，不到一分鐘就完成了一系列超噁行徑。

▲日本一名高中生到壽司郎惡作劇，引發網友撻伐。（圖／翻攝自推特）

畫面曝光後，金髮男子身分也隨及被起底，為岐阜縣立岐南工業高中的高二生，該校的Google名稱也被網友竄改，而男子則在得知自己被炎上後，僅回應「為什麼就這點程度的小事也要被罵？」之後便火速關閉個人社群帳號。對此，不少網友紛紛痛批，「學校的名聲就因為這個人毀了」、「這不僅對迴轉壽司，對於整個餐飲業都是很大的傷害」。

壽司郎30日證實，影片中的地點確實是在旗下店舖發生，目前已對店面進行全面消毒，對於男子破壞公司與客人間的信任，公司已報警，並將採取刑事與民事途徑究責。

▲壽司郎發布聲明回應男子行為。（圖／翻攝自日本壽司郎官網）

事實上，日本近期掀起一股「迴轉壽司惡搞風」，包括HAMA壽司（はま寿司）、藏壽司（くら寿司）等大型連鎖店都傳出有顧客在店內拍攝惡作劇影片，像是偷吃別桌壽司、拿芥末塗抹他人單點的食物、用抹茶粉中的湯匙吃抹茶粉等，令不少業者不堪其擾，紛紛公開聲明要依法律途徑處理。