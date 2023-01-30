巴基斯坦清真寺爆炸「增至28死逾150傷」　死傷多為警察

People are coming out alive from the debris of the mosque after a portion of it collapsed as a result of suicide blast during Zuhre prayers which killed 28 persons and left more than 100 others injured in Police line Peshawar #Peshawarblast #Peshawarunderattack pic.twitter.com/tZ9OW13jqc — Tribal News Network (@TNNEnglish) January 30, 2023

文／中央社

巴基斯坦西北部白夏瓦市（Peshawar）一處清真寺今天發生爆炸案，根據英國廣播公司（BBC），目前已知至少28人死亡、超過150人受傷。

白夏瓦市是與阿富汗接壤的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）省會。爆炸發生當時，清真寺內聚集眾多參與禮拜的信眾。

建築物部分被毀，且當局說有人被埋在瓦礫堆下，另有多人被送往當地醫院。

路透社報導，根據政府官員和警方說法，死傷人員多為警察。

▲巴基斯坦30日發生清真寺爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社，下同）

案發清真寺位於白夏瓦市一個戒備森嚴的區域，當時建築物內至少聚集了260人。省警察總部和一個反恐部門跟這座清真寺位於同一個院落。

目前還不清楚爆炸原因，警方不排除是自殺炸彈客作案。

BBC指出，總理夏立夫（Shehbaz Sharif）強烈譴責這場攻擊。他在聲明中說：「全國團結對抗恐怖主義的威脅。」

白夏瓦市瑞丁女士醫院（Lady Reading Hospital）發言人阿辛（Mohammad Asim）形容「事態緊急」，表示有些傷者情況危急。

當地媒體報導，軍警和拆彈小組人員已抵達案發現場。

首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）警方也發布高級別的安全警告，表示已加強伊斯蘭馬巴德所有出入口的維安。