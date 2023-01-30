21歲男爽娶第3任妻！認識不到2個月閃婚　二房挺孕肚送祝福

▲4人在婚禮上合照留念。（圖／翻攝TikTok）

記者王佩翊／綜合報導

印尼一名21歲男子已經擁有2名妻子，但是日前他又再度迎娶第3任妻子過門。兩人2022年底才認識，但隨即一見鍾情，不到2個月便迅速步入禮堂。令人驚訝的是，男子的大房與二房都支持丈夫再娶，第二任妻子甚至還挺著孕肚到婚禮現場送上祝福。

根據《星洲網》報導，印尼一名娶了2任妻子的21歲男子2022年12月6日認識現年20歲的女子阿奇雅，兩人瞬間墜入愛河，並決定結婚。阿奇雅絲毫不在乎男方已經有2名妻子，仍堅持要嫁給「真愛」。她強調，兩人的婚事非常受到丈夫的2名妻子支持。

不僅如此，阿奇雅還說，2名姐姐都非常有耐心，尤其是丈夫的大老婆。而婚禮當天，大老婆與二房也一同穿上粉紫色禮服，到婚禮現場祝福丈夫迎娶新妻。其中第二任妻子更是懷孕6個月，挺著孕肚到現場。

在婚禮上，大房與二房也與「新人」合照，只見新郎倌兩手同時抱住3名妻子，看起來十分幸福，而4人合照也是非常融洽。