快訊／巴基斯坦大爆炸！炸彈客闖清真寺引爆　至少90教徒受傷

▲巴基斯坦清真寺發生大爆炸。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

巴基斯坦白沙瓦（Peshawar）在當地30日下午12時30分發生大爆炸，一群教徒在清真寺進行禮拜時，現場突然傳出一聲巨響，隨後天花板與牆壁倒塌，造成至少90人送醫。當地媒體相信，有多人在這場毀滅性的爆炸中死亡。目前尚未有任何組織聲稱對此次爆炸負責。

據Geo News報導，一名自殺炸彈客30日下午在清真寺引爆身上的炸彈，案發當下就坐在前排，導致數十人受傷。傷者事後被轉移至醫院，院方透露，至少有13名傷者傷勢嚴重。雷丁女士醫院（LRC）發言人阿西姆（Mohammad Asim）表示，院方目前已接收了至少90名傷者，而當局也已完全封鎖相關地區，只允許救護車進入。

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