北約秘書長訪南韓　促增對烏克蘭軍援

▲北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天敦促南韓增加對烏克蘭的軍事援助。他說，俄羅斯入侵烏克蘭後，他國都已改變不對衝突中國家提供武器的政策。

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）目前人在首爾，這是他此行的第1站。他這趟還包括日本的行程，希望能在面對烏克蘭戰爭以及與中國競爭日益激烈之際，強化與美國盟友的關係。

史托騰柏格拜會韓國高層官員時主張，歐洲和北美的事件與其他地區息息相關，北約希望透過強化亞洲夥伴關係，協助控管全球威脅。

他在首爾的崔鐘賢學術院（Chey Institute for Advanced Studies）發表講話時，感謝南韓對烏克蘭提供非致命援助，但敦促南韓有更多作為。他還說，「迫切需要」的是彈藥。

俄烏戰爭開打以來，南韓簽署大型協議，對北約成員國波蘭提供數百輛戰車、飛機與其他武器，但南韓總統尹錫悅表示，南韓法律禁止對衝突中的國家提供武器，因此可能難以提供武器給烏克蘭。

史托騰柏格指出，德國、瑞典和挪威等國家有類似政策，但都已做出改變。

他說：「如果我們不希望獨裁和暴政獲勝，那麼（烏克蘭人）需要武器，這就是現實。」

北韓今天在透過官方媒體發表的聲明中，稱史托騰柏格的訪問是「對抗和戰爭的前奏，因為這對亞太地區帶來了『新冷戰』的烏雲」。