台灣睽違3年重回全球醫療展館區卻在歐洲　原因竟是烏俄戰爭

▲台灣睽違3年重回全球醫療展，希望能爭取到全球醫療市場，以及穆斯林世界的龐大商機。（圖／台灣觀光醫療發展協會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

因為疫情停辦3年的全球醫療展，今年第48屆在杜拜恢復舉辦，是中東地區最大規模的醫療展(ARAB HEALTH)， 展期從1月30日到2月2日，來自70多個國家地區、3千多個醫療健康相關企業參加，台灣場館不在亞洲區，而是在歐洲，原來是烏克蘭、俄羅斯還在戰爭，經台灣各界努力，才把2國展區挪給台灣使用，台灣醫療界希望能爭取穆斯林世界的龐大商機。

第48屆全球醫療展在阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行，杜拜世界貿易中心分為9個展區，台灣原本並沒有展位，經由台灣觀光醫療發展協會努力，透過管道竟然一次就爭取到2個展位，令人大感興奮，原來是正處於戰爭的烏克蘭、俄羅斯，無暇參展，於是挪作台灣館，所以才會出現歐洲展區有亞洲台灣館的罕見安排，而且台灣館還分為2個展區展覽。

台灣觀光醫療發展協會理事長也是維新醫療集團董事長的許景琦醫師表示，這次他代表協會與台灣多家醫療院所，陪同台灣80多家廠商來杜拜參展，受到衛福部、外交部及駐杜拜台北商務代表處的幫忙，展現了政府對於支持醫療保健跟長照看護、健康養生等相關產業的用心。

今天的開幕典禮當中，台灣駐杜拜台北商務代表處代表張治平，也到場到台灣館會場，跟每一家台灣廠商致意，讓每個廠商心裡倍感溫馨；衛生福利部次長石崇良不但頒發書面祝詞，並且預錄影音畫面在展覧現場播放表達賀意。

許景琦表示，這次參展的都是台灣最高端、最優秀的廠商，希望透過參展吸引中東的阿拉伯人民，前來台灣觀光，接受優質醫療服務，更重要的是也要爭取全球醫療市場，以及穆斯林世界的龐大商機，今年協會還要前往日本、越南等地參展招商，積極評估台灣海外觀光醫療據點的設立，加速落實台灣觀光醫療產業的發展。