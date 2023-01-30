智庫兵推台海戰爭　美軍恐一周內「空箱」！耗盡遠程飛彈庫存

▲美國戰略與國際研究中心（CSIS）報告指出，美國若因台海問題而與中國發生戰爭，部分關鍵彈藥庫存將在7天內用罄。（圖／翻攝自CSIS網站）

記者張寧倢／編譯

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）上周發布一份44頁的新報告，根據一系列兵棋推演的結果提出警告，美國若因台海衝突而投入戰爭，可能會在不到一周的時間內耗盡部分武器庫存，尤其是遠程精準導引彈藥。報告的作者、國際安全專家瓊斯（Seth Jones）認為，美國的國防工業基礎尚未對此做好準備。

▲智庫兵推分析，若介入台海衝突美軍遠程精準導引彈藥將迅速耗盡。圖為美國核動力航母雷根號2022年停靠釜山，與南韓海軍展開海上聯合訓練。（圖／路透）

CSIS於23日發布的報告題為《戰時情況下的空箱：美國國防工業基礎的挑戰》，其中提到美國在一場重大的區域衝突──例如可能發生的台海戰爭之中，所需要使用的彈藥可能會多於目前美軍庫存。據CSIS多次兵推，美國可能7天內就會用光遠程精準導引彈藥，而這類彈藥對於防止中國佔領台灣而言極為重要，因為美國必須依賴遠程反艦飛彈，在中國的防空範圍之外打擊解放軍海軍。

報告作者、CSIS專家瓊斯向《華爾街日報》表示，「歸根究柢，美國國防工業基礎在我看來，並沒有為現今的安全情況做好準備。」他解釋，目前美方國防工業的行動節奏「更適於和平時期的情況」，「如果你沒有足夠的彈藥，將如何有效地威懾中國與台灣兩岸間的情況。」

報告提到，美國向烏克蘭運送大量軍援武器，已經凸顯出填補庫存的難度。例如，美方承諾提供烏克蘭160多門M777榴彈砲，導致目前庫存量極低，而製造商「貝宜系統」（BAE Systems）在未能確保足夠訂單量前，很難重啟生產線。

▲CSIS指出，美國標槍反坦克飛彈目前庫存量很少，而魚叉岸防反艦飛彈數量也不足以應付戰時所需。（圖／達志影像／美聯社）

同樣庫存數量較低的美國軍備還有「標槍」（Javelin）反坦克飛彈、「刺針」（Stinger）攜式防空飛彈、反炮彈定位雷達與155毫米砲彈。另外，「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈、高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）、「神劍」（Excalibur）精準導引炮彈的庫存量雖為中等，但CSIS指出，關乎台灣關鍵防禦能力的魚叉飛彈庫存量可能已不足以用於戰時。

據《美國國防新聞週刊》報導稱，美軍若與大國發生戰爭，每天將消耗數百枚聯合空對面遙攻飛彈與加長射程版本飛彈，僅一周多就會清空庫存，還將消耗大量艦載彈藥，例如標準六型飛彈（Standard Missile 6）。但這些關鍵的飛彈需要花費20多個月的時間來生產製造。