農舍畫作「沾滿鳥屎」竟是大師真跡！收藏家1.8萬入手　逾9千萬賣出

記者張方瑀/綜合報導

藝術品收藏家羅伯茨1990年代在一間廢棄農舍中發現一幅裸男畫作,當時他以600美元(約台幣1.8萬元)的價格買下。結果鑑定後才發現,這副畫作是17世紀英國最具影響力的宮廷畫家范戴克(Anthony van Dyck)留下的真跡,近日在拍賣會上以310萬美元(約台幣9350萬元)高價拍出。

根據CNN報導,這幅畫作是范戴克為了完成《聖傑羅姆》(St Jerome)的先行創作之一,完成時間約在西元1615年至1618年之間,當時范戴克正在比利時擔任巴洛克畫派代表人物魯本斯(Peter Paul Rubens)的助手

#AuctionUpdate: A major rediscovered work completed while the artist was working alongside Rubens and one of only two large studies known today from Sir Anthony van Dyck, 'A study for Saint Jerome' fetches over $3M at #SothebysNewYork. pic.twitter.com/OmDeuSePD9