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農舍畫作「沾滿鳥屎」竟是大師真跡！收藏家1.8萬入手　逾9千萬賣出

▲▼英國最具影響力的宮廷畫家范戴克（Anthony van Dyck）的畫作。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇富比拍賣范戴克《聖傑羅姆》（St Jerome）的先行創作（最右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

藝術品收藏家羅伯茨1990年代在一間廢棄農舍中發現一幅裸男畫作，當時他以600美元（約台幣1.8萬元）的價格買下。結果鑑定後才發現，這副畫作是17世紀英國最具影響力的宮廷畫家范戴克（Anthony van Dyck）留下的真跡，近日在拍賣會上以310萬美元（約台幣9350萬元）高價拍出。

根據CNN報導，這幅畫作是范戴克為了完成《聖傑羅姆》（St Jerome）的先行創作之一，完成時間約在西元1615年至1618年之間，當時范戴克正在比利時擔任巴洛克畫派代表人物魯本斯（Peter Paul Rubens）的助手

蘇富比（Sotheby's）指出，這幅畫描繪出一名坐在板凳上的裸體老年男子，最獨特的地方在於，這幅畫是范戴克僅有的兩件大型研習畫作之一。《聖傑羅姆》的最終完成版目前由荷蘭鹿特丹的博伊曼斯范伯寧恩美術館（Boijmans van Beuningen）收藏。

這幅畫作原先是由自稱狂熱的「遺失藝術品」收藏家羅伯茨（Albert B. Roberts）所擁有，據悉他是在1990年代於紐約州的一個破舊農舍中發現這幅畫，當時畫上除了積滿灰塵外，還沾有許多鳥大便，最後他以600美元的價格買下。

藝術史學家巴恩斯（Susan J. Barnes）最近考證才發現，這幅畫是范戴克真跡，且罕見地保存相當完好。這幅畫26日由羅伯茨的遺產基金會提供給蘇富比進行拍賣，最終以310萬美元落槌拍出。

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