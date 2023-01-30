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俄19歲少女「批評侵烏」慘遭政府軟禁！列恐怖分子　最高恐關10年

▲▼俄羅斯19歲少女因反戰遭到軟禁，戴上電子腳鐐，未來將可能被判最高10年的有期徒刑。（圖／翻攝自推特@g900ap）

▲俄羅斯19歲少女因反對在烏克蘭的戰爭而遭軟禁，並戴上電子腳鐐，未來可能被判處最高10年的有期徒刑。（圖／翻攝自推特@g900ap）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯19歲少女克里夫佐娃（Olesya Krivtsova）因為在IG上發文批評俄國入侵烏克蘭，並且在社交平台的聊天對話框中提及反戰、抨擊俄軍，遭當局列為與伊斯蘭國（ISIS）齊名的恐怖分子。她目前已被軟禁，腳踝上除了嘲諷普丁的刺青外現在還多了電子腳鐐，等待未來正式判刑，據信最高刑期將可能長達10年。

根據CNN報導，19歲的克里夫佐娃來自俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區，就讀於當地的北方聯邦大學（Northern (Arctic) Federal University），不過目前已被軟禁在她母親名下的一處公寓中，禁止使用網路或任何形式的對外通訊。

克里夫佐娃先前在IG發布一篇有關去年10月克里米亞大橋爆炸事件的文章，由於內容批評俄羅斯入侵烏克蘭，遂被當局列入恐怖主義、極端主義分子名單，與ISIS、蓋達組織（al Qaeda）和塔利班（Taliban）齊名。另外，她也在俄羅斯社交媒體「VK」上的學生聊天框中發表批評戰爭的文章，被認定是在詆毀俄軍而面臨刑事指控。

克里夫佐娃的律師表示，破壞俄羅斯軍隊名譽恐被判最高3年刑期，涉及恐怖主義則可能被處最高7年刑期，目前正在為她爭取以罰金作為處罰，「她不是第一個案例，也不會是最後一個。」她的母親痛訴，政府想藉此警告大眾，而女兒只是因為沒有把觀點藏在心中就被「公開鞭笞」，「她有強烈的正義感，生活卻因此變得艱難…國家有些政策很奇怪，囚犯送去打仗，小孩關入監牢。」

事實上，克里夫佐娃去年5月就曾因為發放反戰傳單而面臨行政指控，同年10月的網路反戰文才會升級為刑事案件。獨立人權觀察組織OVD-Info表示，光在2022年，俄羅斯就有至少61起被指控「在網路社群上為恐怖主義辯護」的案件，迄今已有26起遭到判刑。

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