俄19歲少女「批評侵烏」慘遭政府軟禁！列恐怖分子　最高恐關10年

▲俄羅斯19歲少女因反對在烏克蘭的戰爭而遭軟禁,並戴上電子腳鐐,未來可能被判處最高10年的有期徒刑。(圖/翻攝自推特@g900ap)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯19歲少女克里夫佐娃(Olesya Krivtsova)因為在IG上發文批評俄國入侵烏克蘭,並且在社交平台的聊天對話框中提及反戰、抨擊俄軍,遭當局列為與伊斯蘭國(ISIS)齊名的恐怖分子。她目前已被軟禁,腳踝上除了嘲諷普丁的刺青外現在還多了電子腳鐐,等待未來正式判刑,據信最高刑期將可能長達10年。

根據CNN報導,19歲的克里夫佐娃來自俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區,就讀於當地的北方聯邦大學(Northern (Arctic) Federal University),不過目前已被軟禁在她母親名下的一處公寓中,禁止使用網路或任何形式的對外通訊。

The tattoo of Russian teen Olesya Krivtsova, who faces 7 years in prison over an Instagram story criticizing the war in Ukraine. It reads “Big Brother is watching you” opposite the ankle monitor police put on her after busting into her house Dec. 26. https://t.co/0PTToyBA7Z pic.twitter.com/hI2EWZ0BXa — Billy Jensen (@Billyjensen) January 29, 2023

克里夫佐娃先前在IG發布一篇有關去年10月克里米亞大橋爆炸事件的文章,由於內容批評俄羅斯入侵烏克蘭,遂被當局列入恐怖主義、極端主義分子名單,與ISIS、蓋達組織(al Qaeda)和塔利班(Taliban)齊名。另外,她也在俄羅斯社交媒體「VK」上的學生聊天框中發表批評戰爭的文章,被認定是在詆毀俄軍而面臨刑事指控。

克里夫佐娃的律師表示,破壞俄羅斯軍隊名譽恐被判最高3年刑期,涉及恐怖主義則可能被處最高7年刑期,目前正在為她爭取以罰金作為處罰,「她不是第一個案例,也不會是最後一個。」她的母親痛訴,政府想藉此警告大眾,而女兒只是因為沒有把觀點藏在心中就被「公開鞭笞」,「她有強烈的正義感,生活卻因此變得艱難…國家有些政策很奇怪,囚犯送去打仗,小孩關入監牢。」

A 19 year-old woman in the MAGA utopia of Russia has been arrested and charged with terrorism after a social media post expressing empathy for Ukraine. pic.twitter.com/XqP62ogknE — Ron Filipkowski ???????? (@RonFilipkowski) January 21, 2023

事實上,克里夫佐娃去年5月就曾因為發放反戰傳單而面臨行政指控,同年10月的網路反戰文才會升級為刑事案件。獨立人權觀察組織OVD-Info表示,光在2022年,俄羅斯就有至少61起被指控「在網路社群上為恐怖主義辯護」的案件,迄今已有26起遭到判刑。