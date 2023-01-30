長野雪崩2外籍男「受困17小時」失去意識！　尋獲時已OHCA

▲救難隊全副武裝，搭乘纜車上山。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本長野縣小谷村一處位於滑雪場旁的山坡地29日下午發生雪崩，當時有10多人受到波及，儘管大多數遊客順利脫困，但仍有2人失去意識受困雪堆。長野縣警方30日一早就派出12人山難救援小組上山搜救，雖然順利尋獲2名男性，但是皆已呈現OHCA狀態。

根據《共同社》報導，山難救援隊30日上午先是搭乘滑雪場的纜車上山，隨後步行至雪崩地點，並順利找到2名失去意識的受困男性，但由於失溫已久，發現時已OHCA。警方初步判斷，受困的2名男子分別為澳洲人與美國人，不過確切身分仍待進一步釐清。

▲長野縣警方派出山難救援小組上山搜救。（圖／達志影像／美聯社）



根據《長野電視台》報導，小谷村栂池高原滑雪場雪道外的山坡29日下午2時左右發生雪崩事故，當時有5人受困，有3人被一旁趕來的滑雪客救出，分別為40多歲的美國籍男子、30多歲的德國籍女子以及20多歲的澳洲籍男子。3人獲救後已自行下山，其中澳洲籍男子因右肩疼痛而被送往醫院治療。

另外2人因為失去意識受困於雪堆內，而被救難隊發現時已經OHCA。事發的小谷村27日至28日降下大雪，29日下午6時更是觀測到104公分的積雪，氣象廳也發出雪崩警示，怎知仍然發生憾事。