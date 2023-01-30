離家「買飯25分鐘」　人夫返回發現「妻子活活勒死3幼孩」崩潰

▲女子被控親手殺害3名孩子。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名丈夫外出取外帶食物，沒想到25分鐘後返家發現，34歲妻子琳賽(Lindsay Clancy)竟然把3名年幼孩子活活勒死，後來跳出2樓窗戶，人倒在花園地上昏迷不醒。目前琳賽在醫院搶救後已經沒有生命危險，將面臨謀殺與攻擊等指控。

事件24日下午6時左右發生在德斯布里鎮(Duxbury)，丈夫克蘭西(Patrick Clancy)返家發現3名孩子昏迷不醒，妻子則從樓上窗戶跳樓，嚇得趕緊報案。5歲女童柯拉(Cora)、3歲男童道森(Dawson)送醫後被宣告身亡，7個月大嬰兒凱倫(Callan)則在送醫3天後仍被宣告不治。

悲慘案件引發外界關注，地方檢察官克魯茲(Tim Cruz)表示，驗屍顯示，3名孩子是被勒死的，琳賽則是自己從2樓跳下去，目前仍在醫院接受治療，被指控2項謀殺、3項勒死、攻擊和使用致命武器毆打孩童等罪。

丈夫克蘭西後來在GoFundMe網站設立募款，以籌措龐大的醫藥費用，他悲慟表示，事件帶給他難以言喻的悲傷，每晚都在睡夢中見到已經離世的孩子，但他不怨恨妻子，選擇原諒對方。

克蘭西表示，「我們的婚姻非常美好，隨著她的病情惡化，我們的關係也更牢固，我現在只希望她能找回平靜」，呼籲大眾也能對生病的妻子多些寬容。案件發生原因正在調查中。

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