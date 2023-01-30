英前首相：普丁出兵前曾威脅　用導彈攻擊英國「只需1分鐘」

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國前首相強生（Boris Johnson）表示，他在烏俄戰爭開打前曾和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行談話，當時他正說服普丁不要入侵烏克蘭，但普丁也強硬暗示，「我不想傷害你，但用導彈（攻擊英國）只需要一分鐘。」

強生在BBC製作的紀錄片中表示，他在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭之前，曾經在一次通話中，以北約（NATO）可能進行干預為由，試圖說服普丁放棄攻打烏克蘭，但普丁卻對他說出「我不想傷害你，但用導彈（攻擊英國）只需要一分鐘」之類威脅的話。

▲英國前首相強生日前訪問烏克蘭並與總統澤倫斯基見面。（圖／達志影像／美聯社）



強生說，「從他非常放鬆的語氣聽來，他似乎有種超然的感覺，他只是在配合我的談判。」為了阻止俄羅斯展開行動，強生也向普丁表示，烏克蘭不會立刻加入北約，且若俄軍發起行動，在俄羅斯邊境駐派的北約軍隊只會更多。

結果普丁說，「你說烏克蘭不會很快加入北約？什麼叫很快？」強生則回應，「烏克蘭在可預見的未來都不會加入北約，你很清楚這點。」

BBC指出，這通電話結束後兩個星期，俄羅斯就對烏克蘭發動攻勢，強生也隨即接到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的電話，「澤倫斯基非常非常冷靜，但他告訴我，俄軍在四處攻擊。」強生說，他當時有提議可以協助澤倫斯基撤離，「但他沒有接受我的提議，而是勇敢地待在原地。」