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「雙頭犬」CH.1.1來了！與致命Delta有相同突變　次世代疫苗也難防

▲▼新冠。（圖／CFP）

▲「雙頭犬」病毒CH.1.1正在悄悄崛起。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

被譽為「新一代魔王」的XBB.1.5，如今已佔據全美新增確診數的61%，並成為當地的主流病毒。然而，美國疾病控制與預防中心（CDC）發現，被澳洲病毒專家哈尼（Mike Honey）以希臘神話命名為「雙頭犬」（Orthrus）的CH.1.1病毒正在悄悄崛起。

▌認識CH.1.1

人們目前對CH.1.1的認識甚少，但美國俄亥俄州立大學上周發布的最新論文顯示，CH.1.1的傳播率自去年11月以來就在全球範圍內急劇上升，目前更已佔全球每日檢測樣本的10%左右。專家指出，與其他的新冠變種一樣，CH.1.1可能比原始新冠病毒更具傳染力和免疫逃脫能力，並有機會帶來更嚴重的感染症狀。

儘管CH.1.1不似XBB.1.5那樣，是Delta和Omicron重組而來的Deltacron病毒，但專家發現，CH.1.1與致命性最高的Delta變種有著相同的L452R突變，而Omicron與其亞變種病毒普遍並不具備這種變種，讓專家不敢放鬆警惕。

▲▼新冠。（圖／CFP）

▲CH.1.1目前已在英美、紐西蘭、中國等地現蹤。（圖／CFP）

▌CH.1.1的分佈國家

去年秋天首次現蹤於東南亞的CH.1.1，目前已衝破多個歐美和紐澳地區的國門。據新冠訊息資源庫outbreak.info網站數據，截至目前為止，紐西蘭部分地區有約三分之一確診病例與CH.1.1有關，而英國、香港、巴布亞新幾內亞也有四分之一左右的病例來自於於CH.1.1。另外，柬埔寨和愛爾蘭也有約20%的CH.1.1病例。

美國CDC數據顯示，截至當地28日，CH.1.1已占美國病例的1.5%，而中國官方2022年12月25日到2023年1月5日公布的基因測序結果中，也可見當地新增了3例CH.1.1感染病例。

▲▼新冠。（圖／CFP）

▲CH.1.1的傳染力和免疫逃脫力更高。（圖／CFP）

▌CH.1.1為何如此令人擔憂

瑞士巴塞爾大學計算生物學家羅默（Cornelius Romer）19日發布報告，認為CH.1.1和XBB.1.5一樣具有高度傳染的特性，而它所引起的病例大約每2周就會增加1倍。此外，俄亥俄州的研究人員就CH.1.1的免疫逃避能力做了相關實驗後發現，已施打2到4劑原始疫苗和針對Omicron病毒的二價疫苗的受試人員，血清中針對CH.1.1的抗體比針對BA.4和BA.5的少了17倍。

研究也發現，CH.1.1還能很好地與新冠進入人體細胞的部位ACE2結合，這意味著CH.1.1可能具備某種程度的抵消人體先前通過感染或接種疫苗後所獲得的抗體的能力，讓它更容易造成突破性感染，並導致更嚴重的疾病。

▲▼新冠。（圖／CFP）

▲專家建議人們在面對CH.1.1時仍該接種疫苗。（圖／CFP）

▌人們在面對CH.1.1是否仍該接種次世代疫苗

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍姆（Michael Osterholm）直言，CH.1.1將在各國蔓延，並引發另一波疫情。世界衛生組織（WHO）也在25日將CH.1.1列為正在監測中的變種病毒，因此專家認為，即使疫苗對於CH.1.1的保護力不如對XBB和BQ.1.1等變種病毒強，但人們仍應儘早接種疫苗，以提升自身免疫力。

►「克拉肯海怪」XBB.1.5來了！WHO認證傳播力最強　1次認識新魔王

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