澳訓蛇師遭「世界第二毒蛇」咬傷！當場毒發身亡　妻崩潰尖叫

▲東部棕蛇（Eastern Brown Snake）。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名男子日前在家中疑似遭有「世界第二毒」之稱的東部棕蛇（Eastern Brown Snake）咬傷，在妻子面前當場斃命。

根據《每日郵報》報導，昆士蘭州洛吉爾谷（Lockyer Valley）一名60多歲的男子遭毒蛇咬傷，且立刻在妻子面前毒發身亡。男子的鄰居米雪兒（Michelle Vedredi）表示，意外發生時，男子的妻子衝出家門尖叫求救，消防人員接獲通報後也出動救護車和直升機趕抵現場，但依舊無法挽回男子性命。

米雪兒指出，死亡的男子是一名經驗豐富的訓蛇師，本身也養了多條寵物蛇。目前還不清楚男子是遭何種毒蛇咬傷，但米雪兒說，她幾天前曾在自家後院看到一條東部棕蛇，且這條蛇迅速爬到男子家中，她也有告訴對方。

另一名鄰居說，她最近幾周就在住家周圍看到至少4條東部棕蛇。當地捕蛇專家詹寧斯（Chris Jennings）說，近來澳洲天氣炎熱加上棲地遭到破壞，所以許多蛇類會躲進住家內，「蛇其實並不想攻擊人，我們能做好的準備就是了解所在地區的蛇種，並進行適當的急救訓練。」

東部棕蛇是擬眼鏡蛇屬，也是世上第二毒的陸棲蛇類，若是被咬可能出現腹部疼痛、吞嚥困難、痙攣、呼吸障礙、溶血反應、心肌緊縮與及腎功能衰竭等症狀；一般情況下，人被咬15分鐘內就會出現頭痛、30分鐘內出現凝血功能異常，甚至有紀錄顯示，曾有人被咬2分鐘就毒發昏厥，殺傷力十分驚人。