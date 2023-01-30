北海道跌破「零下32度」！出現本季最低溫　各地嚴寒將持續

▲北海道連日大雪，大多數地區日最高溫低於0度。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本近一周持續受到嚴寒氣溫影響，各地降下大雪，而北海道上川的幌加內町30日上午8時觀測到零下32.6度的低溫，創下紀錄，成為此次冬季全日本的最低溫。而東京都也是連續2天跌破0度低溫，儘管各地當日最高氣溫有些微提升，但寒冷氣溫預計還會持續下去。

根據日媒報導，北海道上川的幌加內町朱鞠内30日觀測到零下32.6度的低溫，是今年冬季除了富士山以外，日本全國觀測到的最低溫。而同樣在上川的占冠村與富良野市則是分別觀測到零下31.9度以及零下31.8度的低溫，上川地區大部分皆低於零下30度。

▲北海道多處30日觀測到本次冬季最低溫。（圖／達志影像／美聯社）



北海道空知郡的美唄市與石狩地區的江別市也分別觀測到觀測史上最低溫，分別為零下29.6度與零下26.6度，創下歷史紀錄。

東京都則是連2日出現零下0.7度低溫，名古屋地區連續3日零下1度。新瀉市則是出現零下5.9度低溫，創下本次冬季的最低溫。

儘管30日的日最高溫相較29日有些微上升，但是寒冷低溫仍將持續，北海道大部分地區的日最高溫不會超過0度。而關東至九州地區則是會比往常更加寒冷。