俄軍「充氣坦克」想欺敵！結果「砲口軟掉」超落漆　烏軍發文狂酸

▲俄軍充氣坦克想欺敵結果砲口直接軟掉。(圖/翻攝自臉書/Генеральний штаб ЗСУ )



記者張方瑀/綜合報導

烏俄戰爭開打近一年,西方各國相繼向基輔提供現代化主戰坦克,包含M1艾布蘭主戰坦克、豹2A6坦克等。相較於戰力逐漸增強的烏克蘭,俄羅斯的武器卻顯得非常落漆,烏克蘭軍方直接在臉書踢爆,俄軍在札波羅熱部署「充氣坦克」想以假亂真,但直接軟掉的砲口讓人看了啼笑皆非。

烏克蘭武裝部隊參謀總部(General Staff of the Armed Forces of Ukraine)26日在臉書發文指出,俄羅斯在札波羅熱(Zaporizhzhia)部署了「坦克部隊」,但這些坦克卻是充氣式的假橡膠坦克,「它們還沒完成任務就洩氣了,就像俄軍會虛張聲勢一樣。」

▲▼俄軍在札波羅熱部署假坦克被識破。(圖/翻攝自臉書/Генеральний штаб ЗСУ )



事實上,俄軍過去就常使用假武器欺敵,這種戰術被稱作「戰爭騙術」(Маскировка),不論是冷戰時期誘騙西方情報部門,或是併吞克里米亞半島時都有使用,但面對武器越來越先進的烏軍,假坦克這招似乎已不管用。

西方各國相繼向基輔提供現代化主戰坦克,軍援輛數達到321輛;美國將向烏克蘭提供「M1A2艾布蘭坦克」(M1A2 Abrams Tank)、德國支援烏克蘭14輛德製豹2(Leopard 2)A6坦克、波蘭承諾交付14輛豹2坦克,還將加碼60輛現代化坦克,其中30輛更是該國主戰坦克「PT-91堅韌型」(PT-91 Twardy)。