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稅務問題「嚴重失格」　英國保守黨主席遭首相逐出政府

▲▼英國保守黨主席查哈威（Nadhim Zahawi）。（圖／路透）

▲英國保守黨主席查哈威（Nadhim Zahawi）稅務問題可追溯至2000年。（圖／路透）

中央社

英國首相蘇納克今天解除保守黨主席查哈威的政府職務，在高昂生活費讓數以百萬計人民痛苦不堪之際，查哈威對自身稅務問題含糊其辭，讓蘇納克政府成為眾矢之的。

綜合法新社與路透社報導，英國政府表示，針對富豪查哈威（Nadhim Zahawi）的稅務調查發現，他「嚴重違反大臣守則（Ministerial Code）」，而他的稅務問題可追溯至2000年創辦民調公司輿觀（YouGov）時。

蘇納克（Rishi Sunak）在致盟友查哈威的信中表示：「因此，我通知您，我決定解除您在國王陛下政府內的職位。」這封信已經對外公開。

▲▼英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

在強生（Boris Johnson）與特拉斯（Liz Truss）先後辭任首相後，蘇納克將近100天前入主唐寧街首相府，當時他任命查哈威擔任保守黨主席以及無任所大臣（minister without portfolio）。

蘇納克就任時曾經承諾，各級政府將會實現「正直、專業和問責」。

然而查哈威案，以及副首相拉布（Dominic Raab）被公務員控訴霸凌，已經使得蘇納克恢復民眾對保守黨信心的努力受到傷害。

蘇納克新任命的獨立道德顧問馬格諾斯（Laurie Magnus）調查發現，查哈威被英國稅務當局調查時，實際上對接連幾任保守黨魁說謊。

查哈威去年9月才解決稅務問題，他因遲繳，據報挨罰500萬英鎊（約新台幣1億8730萬元），而他7月就開始在強生手下擔任財政大臣。

但查哈威在申報部長利益衝突時，卻沒揭露這筆罰款，直到本月才被報社踢爆。他還曾試圖要記者和一名稅務顧問閉嘴，揚言會控告他們誹謗。

查哈威說，稅務機關認定他報稅「不小心」，並非為了少繳稅而故意出錯。但馬格諾斯的報告指出，查哈威的行為不誠實、不坦承、不足為訓。

在數以百萬計英國人為支付帳單所苦之際，蘇納克決定開除查哈威，而非留點面子請他辭職，凸顯此事在政治上事關重大。

蘇納克政府正面臨數十年來最熱通膨，以及一波公部門罷工潮。民調顯示，他的政府在預計明年登場的大選前大幅落後對手。

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