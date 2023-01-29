澤倫斯基譴責體育中立想法　誓阻俄羅斯參加2024奧運

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志影像／美聯社）



中央社

烏克蘭總統澤倫斯基譴責體育中立的想法，因為當烏克蘭運動員在戰爭中戰鬥和死亡之際，俄羅斯運動員卻可能獲許參加比賽。他誓言加倍努力，阻止俄國運動員參加2024年巴黎奧運。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今晚的影音談話中說，俄羅斯運動員若能參加奧運，將使俄國入侵烏克蘭一事正常化。他指出：「當發生這樣的戰爭時，中立是不存在的。我們知道暴政經常試圖利用體育來謀取意識形態利益。」

澤倫斯基昨天說，烏克蘭將發起國際運動，阻止俄羅斯參加將於2024年在巴黎舉行的夏季奧運。

▲2024巴黎奧運宣傳影片，融入巴黎各處知名景點。（圖／翻自IG／paris2024）



俄羅斯表示，任何要將俄國排除在國際體壇之外的企圖「註定要失敗」。

烏克蘭戰爭現已持續12個月，還看不到戰事的盡頭，俄羅斯最近幾週更加強攻擊烏克蘭。俄羅斯的入侵已造成數千人死亡，數百萬人流離失所，並使城市變成廢墟。

澤倫斯基說：「烏克蘭運動員被迫投身捍衛他們親人的生命和我們人民的自由，免受俄羅斯的侵略。」

「俄羅斯的攻擊奪走數以百計本可在世界體壇展現才華的烏克蘭男女的生命。」

亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）已提供俄羅斯和白俄羅斯運動員在亞洲參賽的機會，給了他們取得參加2024年奧運資格的途徑。

烏克蘭說，如果俄羅斯和白俄羅斯運動員參賽，他們可能會抵制奧運。