巴基斯坦「48人公車墜谷」竄大火　至少41死！乘客燒到面目全非

▲ 這輛公車墜谷後起火,有人在車上被燒到面目全非。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴基斯坦南部發生重大死傷事故,一輛公車29日行駛中先是撞上橋墩後墜入峽谷,當場燃起熊熊大火,車上48人中至少已有41人喪命,一排排蓋上白布的遺體令人怵目驚心,其中部分死者已經燒得面目全非。

根據《路透社》,巴基斯坦官員說明,一輛公車在南部俾路支省(Balochistan)墜入峽谷後起火,造成逾40人死亡。當地警官烏姆拉尼(Israr Umrani)透露,在車身殘骸中發現41具遺體,部分已經燒到難以辨識身分。

