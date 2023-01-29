「打結保險套」塞香蕉　吞入腹中變超噁黑汁！男堵住腸道痛爆送醫

▲美國一名男子吞進包著保險套的大香蕉，嚴重腹痛送急診才知道小腸已經阻塞。（圖／取自OA醫學期刊cureus.com）

記者張寧倢／編譯

美國愛荷華大學醫院與醫學院專家近日分享一起腸阻塞的罕見病例，一名34歲男子因腹痛、噁心、嘔吐掛急診，坦承自己在「荷爾蒙爆發」之下誤吞一根被保險套包住的香蕉，導致超過24小時無法排便，也因劇痛無法忍受任何食物下肚。醫生開刀從小腸完整取出一個打結的保險套，發黑內容物已看不出香蕉原型。

一般醫學國際期刊《Cureus》23日刊載了這起罕見的腸阻塞個案，由美國愛荷華大學醫學院放射學專家圖達斯（Rosarie A. Tudas）等人共同撰寫的報告提到，一名具憂鬱症病史的34歲健康男性送急診前幾小時開始出現大範圍腹痛，且疼痛逐漸惡化，伴隨著噁心與嘔吐，也沒辦法吃進任何食物或喝下液體，不過仍有放屁的情況。

男子向醫生宣稱，他在大約24小時前因為「荷爾蒙爆發」（hormonal rage）所以吞下了一根塞在保險套中的香蕉，並且否認有任何傷害性意圖或非法濫用藥物。他補充，自己最後一次排便是在症狀出現的前一天。醫生將他全身麻醉後進行電腦斷層掃描檢查（CT scan），果真發現小腸處有明顯長條狀異物，嚴重梗阻，幸好最終經手術後將異物完整取出。

術後拍攝的照片可見，和手術鉗放在一起的保險套已經發黃，底部被打了結，內容物才沒有因此流出，不過，發黑、軟爛的樣子也已經看不出原本塞的是一根香蕉。據稱，男子可能是全世界第一例吞下含有香蕉這類異物的保險套的人。

男子取出異物3天後順利出院，2周後開始能接受並正常消化低纖維食物，而沒有任何噁心嘔吐情況，到術後6個月已經完全不會疼痛，恢復到原本正常的腸道功能和飲食生活。

▼醫師檢查發現男子腸阻塞嚴重。（圖／取自OA醫學期刊cureus.com）