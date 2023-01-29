女球迷受訪一半「掏出雪乳」　男記者秒出手！崩潰大叫全放送

When a blondie heavy Hearts of Midlothian fan storms into your transfer window live hit and wants to show to whole Italy her pride against Hibernians from the bottom of her heart.



I’d say from the bottom of her boobs pic.twitter.com/GitIo2zwoJ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 27, 2023

記者吳美依／綜合報導

來自愛丁堡的女球迷娜塔莎（Natasha）受訪時，談到自己對蘇格蘭哈茨足球俱樂部（Heart of Midlothian F.C.）的熱愛，說到一半竟掏出胸部，大方秀出相關刺青。男記者帕爾梅里（Tancredi Palmeri）見狀，連忙崩潰大喊「不不不不不」，並且伸手遮住裸露部位，失控過程都被鏡頭拍攝下來。

▲女球迷突然掏出胸部，記者嚇壞用手遮擋。（圖／翻攝推特@tancredipalmeri）



娜塔莎接受義大利體育頻道SportItalia採訪時，熱情奔放的態度嚇壞眾人，即使被多次遮擋，還是屢屢試圖露出胸部，最終在記者和男性友人協助下，遠距離「遮點」露出刺青圖案。

記者帕爾梅里（Tancredi Palmeri）坦言，經歷剛才一陣混亂，他已經忘記女球迷的名字。娜塔莎卻不減興致，非常開心地說，「我能理解！」、「我的胸部是真的！」

▲娜塔莎來自愛丁堡，是哈茨隊的忠實球迷。（圖／翻攝推特@tancredipalmeri）



2012年蘇格蘭盃決賽上，哈茨隊對上來自馬爾他的希伯尼安斯足球俱樂部（Hibernians），經歷一番激戰後，以「5：1」成績擊敗對手。娜塔莎為了紀念這場戰役，在胸部刺上相關紋身。

帕爾梅里事後也在推特轉發採訪片段，他形容女球迷「發自內心想要向全義大利展現她（身為哈茨球迷）對抗希伯尼安斯的驕傲」、「我會說是發自胸部」。推特網友們也笑歪留言，「現在才1月，我們已經有了2023年最棒的採訪。」