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烏克蘭戰力又增強　波蘭宣布「加碼援助」30輛主戰坦克

波蘭西部貝特魯斯科（Bedrusko）的軍事基地，一輛「PT-91堅韌型」（PT-91 Twardy）坦克，也是該國主戰坦克駛過水坑。（圖／路透）

▲波蘭貝特魯斯科（Bedrusko）的軍事基地，一輛PT-91堅韌型坦克駛過水坑。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

西方各國相繼向基輔提供現代化主戰坦克，軍援輛數達到321輛，可望大幅增加烏克蘭戰力。而波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）也於27日宣布，除了已經承諾交付的14輛豹2坦克，還將「加碼」60輛現代化坦克，其中30輛更是該國主戰坦克「PT-91堅韌型」（PT-91 Twardy）。

莫拉維茨基指出，華沙去年就向烏克蘭交付250輛坦克，「現在，我們準備派出60輛現代化坦克」。他說，波蘭很喜歡「以身作則」，也很高興可以「說服我們來自西歐的盟友及伙伴，他們應該更積極支持烏克蘭」。

▲▼波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）。（圖／路透）

▲波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）。（圖／路透）

德國歷經大量外交討論後，才宣布援烏豹2坦克。波蘭政府對此大力抨擊，莫拉維茨基說，「我要引述澤倫斯基總統的話（解釋），在這種戰爭裡，擁有現代化坦克是多麼重要。俄羅斯人的倉庫內有數千輛，一些人更說，甚至超過1.5萬輛。」

28日，烏克蘭武裝部隊東部集團官員切爾維蒂（Serhii Cherevatyi）證實，在過去一天裡，俄軍向頓內茨克城鎮胡歷達爾（Vuhledar）發射299枚火箭及火炮，「俄羅斯人一直試圖突破我們靠近胡歷達爾的防線…如今他們也在那裡集中兵力，對我們的防禦進行侵略性且強而有力的打擊。」

▲▼德製豹2坦克（Leopard 2）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德製「豹2」坦克（Leopard 2）。（圖／達志影像／美聯社）

切爾維蒂認為，俄軍的攻擊目標及方向都很明顯，「他們想要突破我們的防守，並且推進到波克羅夫斯克鎮（Pokrovsk）和多布羅皮利亞（Dobropillia）地區。所有朝著巴赫姆特市（Bakhmut）方向的攻擊行動，都是為了奪下烏克蘭的頓巴斯地區。」

但據CNN報導，一些軍事分析人士認為，俄羅斯還有其他加大軍事活動的理由，也就是「牽制胡歷達爾的烏克蘭守軍，削弱北方防守能力」。另一些專家研判，俄軍可能計畫在鄰近的盧干斯克地區發動攻擊，並持續試圖奪取巴赫姆特。

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