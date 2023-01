伊朗西北部「規模5.9地震」慘況曝　深度僅10公里！至少3死300傷

▲ 伊朗發生規模5.9地震,造成建築受損。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊朗西北部靠近土耳其邊境地區28日晚間發生規模5.9的極淺層地震,深度僅10公里,至少造成3人死亡及300多人受傷。地震導致民眾家園受損,不得不逃到戶外,卻得忍受攝氏零下低溫甚至下雪,還有部分地區出現停電災情。

根據美國地質調查局(USGS),伊朗當地時間28日晚間9時44分(台灣29日凌晨2時14分)發生規模5.9地震,震央約在西北部城市霍伊(Khowy)西南方8公里處,震源深度約10公里。當地媒體曝光的畫面可見,有建築因強震威力受損,地面上全是石塊和瓦礫。

Some reporting the fire at the oil terminal in the northern #Tabriz area of #Iran may have been caused by an earthquake in the region.



Local channels show damage from the reported quake. pic.twitter.com/O4CmNtmDhI