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宜得利同一家店連偷700件↑商品　搬走床墊沒被發現！神偷身分曝光

▲▼日本埼玉縣「宜得利鴻巢店」保全監守自盜，分次偷走店內超過700件商品，並PO網轉手販售。（圖／翻攝自Google街景服務）

▲日本埼玉縣「宜得利鴻巢店」保全監守自盜，分次偷走店內超過700件商品，並PO網轉手販售。（圖／翻攝自Google街景服務）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本發跡的跨國連鎖家具用品賣場「宜得利家居」（Nitori Co., Ltd.）在埼玉縣鴻巢市的一家分店，自去年3月開始多次遭竊，10個月以來已陸續被偷走包含床墊在內等700多件商品。竊案偵破後卻引發更大議論，因為竊賊身分竟然是該分店的47歲男保全，他將贓物放上網拍出售，卻也因此成為犯案證據。

綜合富士新聞網、朝日新聞等日媒報導，47歲的保全公司兼職者橋本寛之過去負責日本埼玉縣「宜得利鴻巢店」的保安工作，平時必須在打烊後，確認店內是否有可疑人員並進行設備檢查，沒想到他卻監守自盜，趁著店員們都離開店鋪後獨自返回賣場偷竊。

警方透露，業者於1月11日發現有鍋蓋、毛毯、床墊等8件價值共計3.8萬日圓（約新台幣8800元）的商品失竊，因此向警方尋求協助。調查人員先是發現店內監視器畫面拍到正在物色下手目標商品的嫌犯，再加上有職員宣稱在網購App上看到大量異常低價的宜得利商品，循線追查後才揭穿了橋本的犯行。

橋本向警方供稱，自己從去年3月開始就反覆偷竊，「確實是在打烊後偷走商品」。他將贓物放到網購App上出售，同一個帳號中標示為宜得利的商品數量竟高達700多件，還註明「新品降價」、「獨家（供貨）管道」等字樣，吸引買氣。目前警方仍在調查橋本長達10個月以來的其他犯罪情事。

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