秘魯巴士載60人「魔鬼彎」墜崖　乘客當場甩車外！至少24死

記者張寧倢／編譯

秘魯西北部皮烏拉省（Piura province）當地時間28日發生巴士墜崖的重大死傷意外，一輛載有60名乘客的巴士在一處有「魔鬼彎」（Devil's Curve）之稱的險峻地點翻覆墜落，部分乘客當場被拋出車外，警方證實至少24人死亡。

▲秘魯一輛載有60人的巴士墜落懸崖，至少24人死亡。（圖／翻攝自YouTube／La República - LR+）

根據法新社報導，這輛巴士屬於「Qorianka Tours」公司，當天從秘魯首都利馬（Lima）出發，原定前往厄瓜多邊境的杜比斯（Tumbes），卻在途中的歐加諾斯鎮（Organos）附近因不明原因衝出公路。

▲事故地點因路勢險峻而有「魔鬼彎」之稱。（圖／翻攝自推特@CanalDigitalN）

現場警方表示，雖然事故發生在一個被稱為「魔鬼彎」的險峻地勢之處，但具體的事故原因仍在調查中，最初死亡人數為25人，隨後更正為24人。法新社指出，目前仍有數量不明的傷者被送往利馬以北約 1000公里的兩處度假勝地埃愛爾阿托（El Alto）和曼柯拉（Mancora）的當地醫院。

警方也表示，車上部分乘客來自海地，意外發生時，有幾名乘客被拋出車外，而其他人則被困在車內。