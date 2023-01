活活打死非裔男！美特警「蠍子小隊」永久解散　退休警曝局內黑幕

▲田納西州5名非裔員警打死非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外媒報導

美國田納西州29歲非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)遭5名非裔員警毆打致死,相關畫面27日公布後,全美再掀「黑人的命也是命」示威。曼菲斯警局宣布,部分涉案員警隸屬的特別警察單位「蠍子小隊」(SCORPION)28日永久解散,該局退休警官、前局長也分析「蠍子小隊」的致命缺失,包括缺乏經驗及執法過當。

曼菲斯警察局長戴維斯(Cerelyn Davis)直言,本案始於危險駕駛的交通攔檢,但卻沒有實質根據,攻擊行為更是「令人髮指、魯莽且不人道」。她和死者家屬、地方領袖及相關官員會談後,認為「永久解散蠍子小隊符合所有人的最佳利益」。

▲涉案員警年紀介於24-32歲,被部分評論指出相對缺乏經驗。(圖/路透)



涉案員警史密斯(Justin Smith)、比恩(Tadarrius Bean)、海利(Demetrius Haley)、馬丁(Emmitt Martin III)及米爾斯(Desmond Mills Jr)已被革職,他們年紀介於24-32歲,26日被控二級謀殺、加重傷害、加重綁架等罪名。

《天空新聞》報導,退休警官勒修(Mark LeSure)2021年從曼菲斯警局退休,之後才有「蠍子小隊」的成立。他指出,由於人員離職,大量缺乏經驗的警察被指派至特別單位,卻沒有足夠資深成員訓練新人。勒修引述目前仍在局裡的前同事說法指出,「蠍子小隊」以對犯罪零容忍聞名,而他認為,這意味著警察可以「盡其所能逮捕人們」。

查普曼(E. Winslow Chapman)於1976-1983年擔任曼菲斯警察局長,他宣稱自己領導警力時,未滿7年經驗的員警不會被考慮派去特別單位,「你在利用警察傳遞一個訊息,『我們在這裡,而且不會再容忍犯罪活動』…這很容易做得太過火,在這個案例中很明顯就是這樣。」

▲全美各地爆發示威。(圖/路透)



2021年,曼菲斯的謀殺案數量高達346件,連續第2年打破紀錄,警局因此在同年10月成立「蠍子小隊」,全名「恢復鄰里和平的犯罪行動」(Crimes Operation to Restore Peace in our Neighborhoods, SCORPION),旨在打擊暴力犯罪。

去年1月,曼菲斯市長斯特里克蘭德(Jim Strickland)表示,當地高謀殺率獲得緩解,一部分要歸功於「蠍子小隊」,該單位成立3個月就實施數百次逮捕,查獲上百輛汽車及武器。警局臉書也提及「蠍子小隊」的類似案例,一場逮捕始於交通攔查,升級為更嚴重衝突,最終因為藥品及槍枝逮捕人們。

27日,全美各地都有民眾走上街頭,未來幾天預期還有更多示威,幸好迄今尚未發生暴力衝突。28日,曼菲斯示威者高呼「誰的街道?我們的街道!」憤怒狂噓在現場維持秩序的警車,還有一些人做出不雅手勢。

▲尼科爾斯(Tyre Nichols)送醫三天後不治。(圖/路透)

根據員警隨身攝影機和附近監視器,1月7日,尼科爾斯被依「危險駕駛」攔下臨檢,雙方發生口角,儘管他似乎沒有構成任何威脅,卻持續遭警方踢踹、狠揍並持警棍狂毆,口中不斷哭喊「媽媽」,送醫3天後不治身亡。

尼科爾斯在加州沙加緬度(Sacramento)出生長大,新冠疫情爆發前搬至曼菲斯,目前育有一個4歲小孩。他在聯邦快遞(FedEx)上班,最近還報名了攝影課程,在親友眼中是一名和藹可親、才華橫溢的滑板玩家。