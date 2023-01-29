活活打死非裔男！美特警「蠍子小隊」永久解散　退休警曝局內黑幕

▲田納西州5名非裔員警打死非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外媒報導

美國田納西州29歲非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）遭5名非裔員警毆打致死，相關畫面27日公布後，全美再掀「黑人的命也是命」示威。曼菲斯警局宣布，部分涉案員警隸屬的特別警察單位「蠍子小隊」（SCORPION）28日永久解散，該局退休警官、前局長也分析「蠍子小隊」的致命缺失，包括缺乏經驗及執法過當。

曼菲斯警察局長戴維斯（Cerelyn Davis）直言，本案始於危險駕駛的交通攔檢，但卻沒有實質根據，攻擊行為更是「令人髮指、魯莽且不人道」。她和死者家屬、地方領袖及相關官員會談後，認為「永久解散蠍子小隊符合所有人的最佳利益」。

▲涉案員警年紀介於24-32歲，被部分評論指出相對缺乏經驗。（圖／路透）



涉案員警史密斯（Justin Smith）、比恩（Tadarrius Bean）、海利（Demetrius Haley）、馬丁（Emmitt Martin III）及米爾斯（Desmond Mills Jr）已被革職，他們年紀介於24-32歲，26日被控二級謀殺、加重傷害、加重綁架等罪名。

《天空新聞》報導，退休警官勒修（Mark LeSure）2021年從曼菲斯警局退休，之後才有「蠍子小隊」的成立。他指出，由於人員離職，大量缺乏經驗的警察被指派至特別單位，卻沒有足夠資深成員訓練新人。勒修引述目前仍在局裡的前同事說法指出，「蠍子小隊」以對犯罪零容忍聞名，而他認為，這意味著警察可以「盡其所能逮捕人們」。

查普曼（E. Winslow Chapman）於1976-1983年擔任曼菲斯警察局長，他宣稱自己領導警力時，未滿7年經驗的員警不會被考慮派去特別單位，「你在利用警察傳遞一個訊息，『我們在這裡，而且不會再容忍犯罪活動』…這很容易做得太過火，在這個案例中很明顯就是這樣。」

▲全美各地爆發示威。（圖／路透）



2021年，曼菲斯的謀殺案數量高達346件，連續第2年打破紀錄，警局因此在同年10月成立「蠍子小隊」，全名「恢復鄰里和平的犯罪行動」（Crimes Operation to Restore Peace in our Neighborhoods, SCORPION），旨在打擊暴力犯罪。

去年1月，曼菲斯市長斯特里克蘭德（Jim Strickland）表示，當地高謀殺率獲得緩解，一部分要歸功於「蠍子小隊」，該單位成立3個月就實施數百次逮捕，查獲上百輛汽車及武器。警局臉書也提及「蠍子小隊」的類似案例，一場逮捕始於交通攔查，升級為更嚴重衝突，最終因為藥品及槍枝逮捕人們。

27日，全美各地都有民眾走上街頭，未來幾天預期還有更多示威，幸好迄今尚未發生暴力衝突。28日，曼菲斯示威者高呼「誰的街道？我們的街道！」憤怒狂噓在現場維持秩序的警車，還有一些人做出不雅手勢。

▲尼科爾斯（Tyre Nichols）送醫三天後不治。（圖／路透）

根據員警隨身攝影機和附近監視器，1月7日，尼科爾斯被依「危險駕駛」攔下臨檢，雙方發生口角，儘管他似乎沒有構成任何威脅，卻持續遭警方踢踹、狠揍並持警棍狂毆，口中不斷哭喊「媽媽」，送醫3天後不治身亡。

尼科爾斯在加州沙加緬度（Sacramento）出生長大，新冠疫情爆發前搬至曼菲斯，目前育有一個4歲小孩。他在聯邦快遞（FedEx）上班，最近還報名了攝影課程，在親友眼中是一名和藹可親、才華橫溢的滑板玩家。