　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

氣少年傳訊息給自己女友　他見火車來了猛推「倒栽蔥卡月台縫」

記者黃翊婷／綜合報導

義大利日前發生一起意外事故，一名少年不滿另一名15歲少年傳訊息給自己的女友，一氣之下想搶走對方穿的連帽上衣，沒想到爭執過程中害對方摔下月台，當時正好有一列行駛中的火車經過，所幸落軌的少年送醫治療後並無生命危險。

義大利少年將同儕推下月台。（圖／翻攝自Twitter／@matteosalvinimi）

▲義大利極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）轉發少年遭推落軌的影片，希望有關單位重視青少年暴力問題。（圖／翻攝自Twitter／@matteosalvinimi）

根據義大利《安莎通訊社》報導，這起事件發生在蒙扎和布里安扎省（Provincia di Monza e della Brianza）的塞雷尼奧火車站，一名少年因為不滿另一名15歲少年傳訊息給女友，雙方在月台上起口角，他伸手猛力一推，竟將人推下月台與火車之間的縫隙。

影片中，只見穿著白色連帽上衣的少年（15歲）坐在月台的候車處等待火車進站，接著有兩名黑衣少年接近，雙方發生爭執，此時，後方跑來一名穿著白色外套的少年，二話不說伸手就推，導致連帽上衣少年摔下月台，當時正好有一列行駛中的火車經過，少年以頭下腳上的姿勢摔進火車與月台間的縫隙，嚇得動手的少年和其他民眾趕緊上前救人。

落軌的少年雖然全身多處受傷，所幸送醫治療後已經沒有生命危險。當地警方調查後已經將兩名14、15歲的少年依法拘留，全案將朝殺人未遂罪的方向進行偵辦。

ET快訊
今國道「這路段」最塞！　一路塞到晚上6點
新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚
今晨4℃！1圖看全台多冷　1現象被揪「稀奇了」
弟幫姊送喜帖！摔倒遭輾斷頭　驚悚影片曝光
回娘家吃飯！姨丈發燒「我快篩陰」　結果同桌12人全確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

氣少年傳訊息給自己女友　他見火車來了猛推「倒栽蔥卡月台縫」

耶路撒冷舊城區又發生槍擊　以色列派兵增援約旦河西岸

弟幫姊送喜帖摔倒「遭超速車輾斷頭」　驚悚影片曝光

加州又有槍擊！比佛利山派對現場　車內3人中彈慘死4傷

傳美日荷限制晶片銷中　ASML：協議有進展

85車連環車禍！後面一直有車衝上來　卡車司機急喊：千萬別下車

烏克蘭稱獲得西方321輛坦克戰力暴增　北韓發聲嗆「踩到紅線」

8歲童海邊玩水「被雷擊中」　救生員曝慘狀：他胸部燒傷沒了心跳

美國佛州爆發大規模假學歷案！3所護理學院頒發「假文憑」達7600份

正妹YTR自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！4分鐘激凸片吸百萬觀看

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

謝瓊煖「大飆演技」騙過劉品言　她崩潰反整：我也能得金鐘獎！

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

客人站攤前！被趕走＋罵破Ｘ 店家道歉：看她摔蛋糕被激怒

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

氣少年傳訊息給自己女友　他見火車來了猛推「倒栽蔥卡月台縫」

耶路撒冷舊城區又發生槍擊　以色列派兵增援約旦河西岸

弟幫姊送喜帖摔倒「遭超速車輾斷頭」　驚悚影片曝光

加州又有槍擊！比佛利山派對現場　車內3人中彈慘死4傷

傳美日荷限制晶片銷中　ASML：協議有進展

85車連環車禍！後面一直有車衝上來　卡車司機急喊：千萬別下車

烏克蘭稱獲得西方321輛坦克戰力暴增　北韓發聲嗆「踩到紅線」

8歲童海邊玩水「被雷擊中」　救生員曝慘狀：他胸部燒傷沒了心跳

美國佛州爆發大規模假學歷案！3所護理學院頒發「假文憑」達7600份

正妹YTR自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！4分鐘激凸片吸百萬觀看

爽放完10天春假　一翻2月行事曆QQ了！「隔周休二日」全場崩潰

國台辦主任與洪秀柱會面　強調「將尊重、關愛、造福台胞」

經典賽回顧／國際賽狂開外掛的男人　張建銘敲歷史性勝打

「很硬斷牙炸雞排便當」一份110元　他見菜單石化3分鐘

「朋友想借重機去環島」該借嗎？網：拒絕後才是真朋友

廖婉君養「9狗3貓」不敢買新衣　許願買地…原因超感人

春節出遊多天「毛孩獨自在家很焦慮」　獸醫3點提醒：垃圾桶關好

過年體重直線上升還來得及搶救　減肥名醫：喝對飲品免去節食挨餓的痛苦

今年3月啟用！西門町廢屋變身「遊客中心」　解決公廁不足問題

這一區的警察超忙！捕蛇＋協尋走失羊　補輪胎、修車也是基本款

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

國際熱門新聞

弟幫姊送喜帖摔倒　遭超速車輾斷頭

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

美85車連環車禍　司機：別下車！

閘門飛來！新婚妻「慘遭斬首」尪崩潰目睹

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

烏克蘭宣稱　獲得西方321輛坦克

無P圖絕美照曝！　日本麥當勞暴雪中營業

加州又傳槍擊　派對槍響3死4傷

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

金正恩怕爆！曝中國「武統南北韓」像西藏

8歲童玩水遭雷擊　救生員曝慘狀

傳美日荷限制晶片銷中　ASML回應

少年傳訊息給她　正牌男友怒推落軌

更多熱門

相關新聞

白宮：拜登致電英法德義領袖　商討援烏抗俄

白宮：拜登致電英法德義領袖　商討援烏抗俄

白宮官員表示，美國總統拜登今天致電給英國、法國、德國及義大利等歐洲主要盟國領袖，商討幫助烏克蘭對抗俄羅斯侵略一事。

黑手黨老大藏身小公寓　警方搜出壯陽藥

黑手黨老大藏身小公寓　警方搜出壯陽藥

黑手黨老大兇殘手段曝　12歲童遭浸強酸融解

黑手黨老大兇殘手段曝　12歲童遭浸強酸融解

義大利黑手黨老大逃亡30年　故鄉西西里就醫被逮

義大利黑手黨老大逃亡30年　故鄉西西里就醫被逮

即／黑手黨「頭號通緝犯」逃亡30年抓到了

即／黑手黨「頭號通緝犯」逃亡30年抓到了

關鍵字：

義大利

讀者迴響

熱門新聞

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

桃園男逛街突失智！幼兒3度低溫大哭狂抖

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

弟幫姊送喜帖摔倒　遭超速車輾斷頭

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

雲林工廠起火「全面燃燒」！消防員灌救中

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

寒流強襲！桃園26人送醫僅3人救回　死者最小才3歲

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

人妻生產後逼尪開戰！「身體卻沒感覺」哭了

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

宮廟門口眾神之戰！黑衣男遭臉譜猴圍毆

更多

最夯影音

更多
蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面