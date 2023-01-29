氣少年傳訊息給自己女友　他見火車來了猛推「倒栽蔥卡月台縫」

記者黃翊婷／綜合報導

義大利日前發生一起意外事故，一名少年不滿另一名15歲少年傳訊息給自己的女友，一氣之下想搶走對方穿的連帽上衣，沒想到爭執過程中害對方摔下月台，當時正好有一列行駛中的火車經過，所幸落軌的少年送醫治療後並無生命危險。

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Seregno (Monza e Brianza).

Tentano di rubargli la felpa griffata e poi lo spingono sotto al treno in corsa, “colpevole” di aver mandato messaggini alla ragazza sbagliata: arrestati due 14enni per tentato omicidio e tentata rapina.

(1/3) pic.twitter.com/7ZzyYVy4ev — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 27, 2023

▲義大利極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）轉發少年遭推落軌的影片，希望有關單位重視青少年暴力問題。（圖／翻攝自Twitter／@matteosalvinimi）

根據義大利《安莎通訊社》報導，這起事件發生在蒙扎和布里安扎省（Provincia di Monza e della Brianza）的塞雷尼奧火車站，一名少年因為不滿另一名15歲少年傳訊息給女友，雙方在月台上起口角，他伸手猛力一推，竟將人推下月台與火車之間的縫隙。

影片中，只見穿著白色連帽上衣的少年（15歲）坐在月台的候車處等待火車進站，接著有兩名黑衣少年接近，雙方發生爭執，此時，後方跑來一名穿著白色外套的少年，二話不說伸手就推，導致連帽上衣少年摔下月台，當時正好有一列行駛中的火車經過，少年以頭下腳上的姿勢摔進火車與月台間的縫隙，嚇得動手的少年和其他民眾趕緊上前救人。

落軌的少年雖然全身多處受傷，所幸送醫治療後已經沒有生命危險。當地警方調查後已經將兩名14、15歲的少年依法拘留，全案將朝殺人未遂罪的方向進行偵辦。