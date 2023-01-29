加州又有槍擊！比佛利山派對現場　車內3人中彈慘死4傷

▲加州比佛利山附近民宅發生槍擊，至少3死4傷，槍手仍然再逃。（圖／翻攝自Google Maps）



記者王致凱／綜合報導

美國加州近日槍擊案不斷，當地時間28日凌晨2時30分左右，在洛杉磯比佛利山（Beverly Hills）附近住宅區又發生槍擊事件，造成至少3人死亡、4人受傷。洛杉磯警方表示，目前還不清楚嫌犯身分。

根據美國國家廣播公司（NBC）報導，洛杉磯警察局發表聲明說，警方於當地時間28日凌晨2時30分接到報案電話，稱在比佛利山一處民宅發生槍擊事件，有數人中彈。

警方趕到現場，在民宅前一輛汽車內發現2男1女共3名死者，身上都有槍傷痕跡；另外現場還有4人受傷，被緊急送往醫院搶救，其中2人傷勢嚴重，有生命危險。

警方沒有公布受害者的訊息，但據悉發生槍擊的民宅當時正舉行派對。至於嫌犯身分目前也還不清楚，警方呼籲知情者主動提供相關資訊。

加州近日槍擊案頻傳，包括「小台北」蒙特利公園（Monterey Park）市21日發生舞廳槍擊案造成11人死亡、 16人受傷，以及濱海城市半月灣（Half Moon Bay）23日發生農場槍擊事件，造成7人死亡、3人受傷。

另外23日晚間在東灣奧克蘭（Oakland）一處加油站也爆發槍戰，造成1死7傷。加上28日比佛利山槍擊案，這已經是2週內加州四次傳出大規模槍擊事件。