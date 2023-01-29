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傳美日荷限制晶片銷中　ASML：協議有進展

▲▼ASML桃園龜山廠。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ASML自2019年以來一直被限制不得向中國出售最先進製品。（資料照／記者吳杰澄攝）

文／中央社

彭博報導稱美國已與日本及荷蘭完成協商，就限制部分先進晶片製造設備出口至中國達成協議。艾司摩爾控股公司28日表示，據知協議已取得進展。

路透社報導，艾司摩爾（ASML）是晶片生產設備主要供應商，自2019年以來一直被限制不得向中國出售最先進製品。

自此以後，美國和中國在半導體問題上的緊張關係升高，促使華府在去年10月對中國祭出幾近全面性的半導體出口禁令。

艾司摩爾表示，「就我們所知，政府間達成協議已取得進展；據我們了解，協議將針對先進的晶片製造技術，包括但不限於先進的微影（Lithography）技術」。

荷商艾司摩爾還說，這些措施預料不會對2023年財務預測產生重大影響。

艾司摩爾表示，「在生效之前，還必須先詳細說明並完成立法，這會花上一些時間」。

彭博27日引述知情人士報導，美國與日本及荷蘭協商結束，就限制部分先進晶片製造設備出口至中國達成協議。

報導指出，這項協議將展延美國去年10月實施的部分出口管制措施至總部設於這兩個盟邦的企業，包括艾司摩爾控股公司、尼康公司（Nikon Corp）和東京威力科創公司（Tokyo Electron Ltd.）等。

▼美日荷傳限制晶片銷中達成協議（圖／路透）

▲▼晶片、半導體。（圖／路透）

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