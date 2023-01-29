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職場如戰場！「4星座」易捲入辦公室宮鬥劇　金牛小心選錯邊

▲▼工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲4星座特別容易捲入職場「宮鬥劇」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

10天農曆春節連假正式結束，開工第一天，上班族重返職場，在努力收心的同時，也別忘了複習職場求生術，因為職場如戰場，各路人馬都在較勁，檯面上看似風平浪靜，檯面下卻可能暗潮洶湧，尤其《科技紫微網》點名的4星座特別容易捲入辦公室「宮鬥劇」。

● 牡羊座

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看到別人有難，牡羊座很難袖手旁觀，總是想跳出來反駁，仗義執言一番。但在職場裡，一旦被歸類在某一方的陣營裡，很可能就會受到其他陣營的刁難。更別說牡羊座直率的個性，容易被有心人士挑撥，羊兒覺得自己只是實話實說，怎麼會掃到「颱風尾」？殊不知鬥爭早已開始了。

建議：你不妨學學巨蟹座的善解人意，在開口之前，先想想別人聽到這樣的話，會不會受傷？或者對你有誤解？為別人留點顏面，日後好相見。

● 金牛座

穩重的金牛座對於爭權奪勢並沒有太大興趣，能安穩地工作最重要，最好獨立於鬥爭之外，沉浸在自己的小天地之中。但是「不沾鍋」可不是人人當得了，金牛座最容易犯的錯誤便是選錯邊，加上個性太固執，不認為自己的選擇有錯，又沒有多方人脈互相幫襯，鬥爭爆發時往往有意想不到的損失。

建議：你不妨學學天秤座的長袖善舞，就算沒達到八面玲瓏，至少把你嚴肅的那一面稍微放下，經營人脈，拓展軟實力，緊急時刻說不定能拉你一把。

● 獅子座

獅子座的職場鬥爭常有以下兩種狀況。第一種是身處最受寵的陣營，仗著身份擺架子，無形中樹敵不少，其他陣營反撲時首先被開刀；第二種是看不慣受寵的陣營，於是和其他陣營聯合起來想鬥倒對方，在爭地位時太好勝，若失敗便會元氣大傷。如果你是隻溫馴的小獅子，恭喜你，捲入辦公室鬥爭的機率會大大降低。

建議：你不妨學學射手座的無拘無束，能夠跟不同陣營的人當朋友，就算一時吵過架鬥過嘴，事過境遷，依然願意欣賞別人的優點，化敵為友。
 

● 雙魚座

重感情的雙魚座，很多事情都以直覺判斷，在情理之間常常被「情」牽著走，有人來噓寒問暖，或是示弱喊苦，魚兒便同情心氾濫，把對方當成朋友，結果只是被利用；或者為了情誼考量，沒辦法順利靠上最強大的陣營，獲得一些好處，事後才來怨嘆為何懷才不遇，其實都是自己的選擇啊！

建議：你不妨學學天蠍座的明哲保身，凡事都有明確的底線，不要因為眼前的利益就放下戒心，讓自己的心強壯起來，越挫才會越勇。

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