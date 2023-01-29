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落選不忘傳愛　林佳龍推「食物銀行」媒合百萬物資

▲▼新北市長參選人林佳龍專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳龍從政以來積極推動「食物銀行」，如今也透過基金會傳愛。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

交通部前部長林佳龍去年參選新北市長，最終僅獲得逾69萬票，遭得票破百萬的新北市長侯友宜「輾壓」吞敗。不過，林佳龍選後仍積極透過公益服務，為社會貢獻一己之力，其創立的光合基金會長期以來致力於推動食物銀行，日前成功媒合知名代理商欣臨集團與台灣食物銀行聯合會合作，捐贈約新台幣100萬元的物資，讓資源列車照顧近600戶偏鄉家庭，盼藉此完成「愛生愛、善生善、美生美」的願景。

林佳龍在2019年交通部長任內，發起「財團法人台中市光合教育基金會」，當時他將競選台中市長的1239萬元選舉補助款全數捐出，幫助台灣石虎保育協會、國小棒球隊赴美參加棒球訓練營及影視藝文活動，盼成為台灣社會光明正向的力量。而他在2021年辭去交通部長職務後，繼續投入民間，當時也展開「光合公益關懷之行」，以此為機會全台走透透，獲得不少鎂光燈關注。

林佳龍坦言，光合基金會成立的初衷，是發現台灣散落各角落的光點，將這些溫暖亮點集結成光，匯聚且持續的照亮台灣。他也提到，「愛生愛、善生善、美生美」，愛心就像汲水，讓物資源源不斷，社會上想幫助人的人很多，但需要幫助的人有時也找不到對象，食物銀行就是一個平台，能夠媒介彼此，也期待有更多企業和民間單位加入食物銀行的行列，能發揮惜福和分享的精神，把食物分享給需要的人。

▲▼林佳龍春節留稿勿發。（圖／林佳龍團隊提供）

▲光合基金會媒合物資幫助偏鄉孩童。（圖／林佳龍團隊提供，下圖同）

值得一提的是，林佳龍腦中「食物銀行」的構想來源有段溫馨的小故事：由於他與太太廖婉如在美國留學念書期間，經常在超市採買時遇到買一送一的活動，但許多人使用不到這麼多食物，多拿的東西常用不完，因此，超商門口會放著不同類別的籃子，讓民眾可以捐出拿到但用不上的食物，幫助需要的人，同時減少浪費，兩人也從中體驗到「食物銀行」分享的益處。

據透露，林佳龍在創辦光和基金會後，該基金會長期以來致力推動「食物銀行」，希望這些資源能夠被妥善運用，適時地分配給需要的人。舉例來說，光合基金會日前協助成立平台，媒合知名代理商欣臨集團與台灣食物銀行聯合會合作，總共捐出麵食類、調味醬、飲用水及餅乾類等，約100萬元的物資，將資源列車開進偏鄉，照顧近600戶家庭、以及偏遠地區校園、中小型機構，服務範疇包括長者、青少年、身心障礙等脆弱家庭，部分物資也協助廠商將即期商品，導入台灣食物銀行全聯會的運作機制，修正了原本食物銷毀的途徑，減少食物浪費，邁向環境永續的目標，在全台各地達到資源共享。

實際上，林佳龍在過去擔任立法委員期間，就曾積極推動「食物銀行法」立法，主張免費提供弱勢者或急難者日常物資，杜絕食物浪費並幫助弱勢族群，盼由政府成立基礎平台、民間共同響應，更加集結民間力量，有效將愛與溫暖傳遞出去；而他在擔任台中市長任內，於2016年1月推動通過「台中市食物銀行自治條例」，明定由社會局結合民間資源，開辦全國第一個以超市型態營運的「食物銀行」，並鼓勵企業加入捐贈行列。

▲▼林佳龍春節留稿勿發。（圖／林佳龍團隊提供）

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