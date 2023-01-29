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女高中生戀上男老師！畢業閃婚「與世隔絕」　禁忌師生戀下場曝

▲▼李春在為排解性慾，性侵、殺害女高中生。（示意圖／取自Pakutaso）

▲師生戀的女高中生現身說法，大曝婚後苦境。（示意圖／取自Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

師生禁忌之戀經常成為日劇與漫畫的題材，但是在現實生活中卻沒有藝術創作中描寫地如此浪漫，儘管雙方是真心相待，兩人的關係也難免蒙上一層「犯罪面紗」。一名當事人便現身說法，她直言，當初談戀愛時以為自己就是偶像劇中的女主角，除了男老師外，所有人都與她為敵，然而直到現在才發現，高中一畢業就嫁給老師的她，等於親手將自己的人生推下深淵。

根據日媒FORZA STYLE報導，25歲的家庭主婦日菜子（化名）表示，就讀高中時與男老師墜入愛河，因為當時年紀太小，所以非常戀愛腦，一心覺得老師才是自己的真愛，沒有他不行。因此畢業後她直接放棄就讀大學的機會，18歲就和身為老師的男友結婚，成為家庭主婦，並在結婚第4年生下愛的結晶。

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日菜子直言，婚後簡直與世隔絕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

她直言，當她懷孕生孩子時，以前的同學都在準備就業，儘管育兒與主婦的生活很快樂，但還是不免感到孤獨。回想起剛結婚時，她不僅感嘆，完全就像是暴風雨一般。由於兩人的戀情被雙方家長反對，讓她覺得自己就像羅密歐與茱麗葉中的茱麗葉。由於結婚的選擇不被父母理解，也因此與家人決裂。

由於丈夫的身分敏感，因此結婚前她都不敢向朋友們透露兩人交往的事實，導致她和朋友們逐漸疏離，並與他們漸行漸遠。結婚後，丈夫必須返回職場工作，而沒有朋友也沒有家人的她卻只能每天留在這個被稱為家的空巢內。不僅如此，兩人婚前就在現在的房子同居，當時她的父母曾經多次來到這裡大喊大叫，要強行把她帶走，因此周遭鄰居都知道他們是「禁忌的師生戀」，導致她和鄰居也沒有來往。

直到孩子出生後，兩夫妻才終於獲得雙方家長的認同，然而對婆家而言，卻也僅僅把日菜子當作是「生下孫子的人」。日菜子的丈夫則是因為和自己的學生結婚，因此被貼上了「會對學生出手的糟糕老師」的標籤，升遷之路就此斷絕。

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