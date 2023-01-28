烏克蘭稱獲得西方321輛坦克戰力暴增　北韓發聲嗆「踩到紅線」

▲德製豹2坦克（Leopard 2）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

在德國和美國宣布援烏先進主力戰車後，烏克蘭駐法國大使奧梅爾琴科（Vadym Omelchenko）27日透露，西方國家確認提供給基輔的坦克數量已經達到321輛，預期能大幅增加烏軍戰力。另外，北韓則發聲譴責西方國家此舉是「踩到紅線」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧梅爾琴科27日向法國電視台表示，「截至今天，許多國家已經正式確認，同意向烏克蘭交付共計321量重型坦克。」然而，奧梅爾琴科沒有具體說明是哪一些國家，也沒有提到這批坦克的型號。

奧梅爾琴科表示，這些坦克的交付日期會根據類型和原產國而有所不同，具體抵達烏克蘭的時間將會在基輔與西方國家的下一輪協商中進行調整。但奧梅爾琴科同時也表示，烏克蘭需要「盡快」獲得幫助，「如果必須等到8月或9月，那就太遲了」。

美國先前承諾提供31輛M1艾布蘭主戰坦克，德國也同意援以14輛豹2A6主戰坦克，而英國先前已經承諾會提供給基輔14輛挑戰者2型坦克。另外，波蘭已經向德國提出申請，希望能將擁有的部分德製豹2坦克轉贈烏克蘭。

烏克蘭軍方先前提出警告稱，烏軍擔心俄軍的下一波攻勢將會在兩個月內展開，現在正在和時間賽跑。軍事專家則認為，主力戰車是西方迄今為止提供給烏克蘭威力最強大的進攻性武器。

與此同時，北韓領導人金正恩的胞妹金與正27日發表聲明，譴責美國「透過進一步擴大摧毀俄羅斯的代理人戰爭來實現其霸權目標的險惡意圖」。金與正批評美國和西方國家「破壞全球和平與地區安全」，同時將大批武器交給烏克蘭，完全無視俄羅斯對安全的憂心。她在聲明中表示，「朝鮮人將永遠與俄羅斯人民站在同一條戰線。」