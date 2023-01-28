8歲童海邊玩水「被雷擊中」　救生員曝慘狀：他胸部燒傷沒了心跳

▲8歲男童戲水竟遭閃電擊中，當場失去呼吸心跳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲一名8歲男童26日與家人一起出遊，前往新南威爾士州一處沙灘戲水，不料遭一道閃電當場擊中，造成他昏迷且失去呼吸心跳。男童的家人與救生員見狀，立刻衝上去把男童救援上岸，所幸送醫後保住一命。

根據澳洲新聞（news.com.au）報導，事件發生在26日澳洲國慶日假期，男童與家人一起前往新南威爾士州兵營角（Barrack Point）戲水，不料當他衝入海中要游泳時，天上突然傳出一聲巨響，他則被落下的閃電當場擊中。

監視器畫面可以看見，男童被閃電擊中後，瞬間失去意識，面朝下向前跌入水裡。目擊者楊（Simon Young）表示，當時大家都被巨響嚇到，每個人都不知道發生了什麼事，接著他就看見，男童的家人焦急地衝入海中，把男童拖上岸。

男童的家人見狀立刻上前救援，合力把男童從海中拖到岸上，海灘救生員趕到現場後，立刻接手予以男童CPR急救。救生員文科維奇（Byron Vinkovic）表示，男童被拖上岸時，沒有意識、沒有呼吸心跳，胸部也有燒傷，這種情況真的很罕見。

男童送醫後雖然傷勢嚴重，不過經治療後保住一命，目前仍在病房觀察治療，沒有生命危險。

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