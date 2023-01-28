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抵制中國　美軍陸戰隊啟用「關島新基地」

▲▼美國陸戰隊在關島舉行新基地啟用儀式。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Marine Corps）

▲美國陸戰隊在關島舉行新基地啟用儀式。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Marine Corps）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電

美媒報導，在美國重新部署軍力以對抗中國之際，美軍陸戰隊在關島舉行新基地的啟用儀式。華府認為中國對美國安全的威脅與日俱增。

「華爾街日報」26日報導，美國國防部重新部署軍力抵制中國之際，美國陸戰隊在美國最西端的太平洋島嶼舉行新基地的啟用儀式。

報導指出，這個位於關島的基地是自1952年以來，美國陸戰隊的首個新基地；該基地目前仍在建造中。

這個基地未來可容納5000名陸戰隊隊員，短期內將肩負抵制及探查區域內威脅的任務。

另一方面，關島基地與日本、台灣的距離相當，長遠而言，這個基地也預計成為關島及美國屬地北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）的陸戰隊訓練中心，在發生入侵行為時保護太平洋島嶼，包括重要的海上航道。

隨著美國越來越擔憂中國軍力及對台灣構成的威脅，關島基地將讓更多美國陸戰隊隊員為西太平洋島嶼潛在的衝突，預做準備。

新的基地也將降低美國在日本保留大量美軍人員的依賴。

若與中國發生衝突，這些美國陸戰隊員將是首批因應的地面部隊之一。

美軍陸戰隊將領柏格（David Berger）說：「我們想在裡面就定位，這樣一來，如果發生衝突，頂替的部隊就已經向前了」。

此外，美國防官員指出，在沒有衝突發生的時候，關島的部隊可以進行實彈演習，而派駐在北馬裡亞納群島的人員也可進行操演項目。

 
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