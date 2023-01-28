正妹YTR自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！4分鐘激凸片吸百萬觀看

▲ 結依經常自拍記錄無罩散步過程。（圖／翻攝自YouTube／ゆい散歩）

記者陳宛貞／綜合報導

日本先前掀起「無罩散步」風潮，一名正妹就經常在YouTube分享她激凸外出的影片，一段漫步公園親近大自然的4分鐘紀錄造成轟動，竟狂吸逾300多萬次觀看。

日本正妹YouTuber結依（ゆい）經營「結依散步」（ゆい散歩）頻道，專門分享無罩散步影片，先前記錄自己到賞櫻出名的代代木公園，看似是為享受綠意、親近自然，但所有觀眾的目光焦點都在她身上。

▲ 結依漫步代代木公園的影片掀起暴動。（圖／翻攝自YouTube／ゆい散歩）

影片中她將黑長髮綁成馬尾並戴上口罩，穿著一件微透的白色上衣和黑色長褲，斜背一個小包使胸形畢露，胸前2粒更是一覽無遺，隨著她在公園中行走而晃動，不斷吸引觀眾注目。

這段影片至今累積327萬次觀看，網友紛紛留言表示，「沒想過有一天看散步的影片我都可以重播好幾遍」、「真是一個心胸解放的好地方啊」、「原來代代木公園風景這麼的好，如此美景真的讓人身心愉悅 謝謝妳」、「希望下次可以去日本一起散步唷」。

結依近來也持續上傳影片，除了代代木公園以外，曾經無罩到一蘭拉麵用餐、參觀陽光水族館（Sunshine Aquarium）、漫步東京芝公園，還上到東京鐵塔觀賞夜景。