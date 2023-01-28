美國佛州爆發大規模假學歷案！3所護理學院頒發「假文憑」達7600份

▲美國3所已停招學校竟然涉嫌偽造學歷，出售數千份偽造的護理文憑。（示意圖／Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

美國3所目前已經停招的護理學校涉嫌從2016至2021年之間頒發7600多份「不勞而獲」的護理偽造文憑，共有20多人被指控涉嫌犯案，他們出售佛州認可護理學校的偽造畢業證書，受益人在取得學歷後不僅能繼續參加國家護理考試，獲得證照後更能在各州擔任護士，嚴重侵害護理師的專業形象。

根據美媒《CBS》，3所位於美國佛羅里達州南部的學校分別為錫耶納學院（Siena College）、棕櫚灘護理學院（Palm Beach School of Nursing）、聖心國際學院（Sacred Heart International Institute），高達20多人遭司法單位指控涉嫌參與一項計畫，出售從佛州認可護理學校得到的偽造學位證書、成績單，如今他們得面臨長達20年的徒刑。

指控文件顯示，許多參與該項計畫的人來自外地，最遠包括來自紐約、紐澤西州，持有偽造學位的護理師繼續在不同地方工作，包括俄亥俄州、紐約州、紐澤西州、喬治亞州、麻薩諸塞州、馬里蘭州、德州等，他們多半負責照護在家的兒童、在生活輔助設施工作、或協助退伍軍人事務。

這些獲得假文憑的人，能夠繼續參加國家護理委員會考試，獲得正式執照後，能在不同的州獲得註冊護士（RNs）、職業護士（LPNs）、職業護士（VNs）等職務的工作。

檢方表示，涉案的其中3名主謀募集欲取得假護士證書的人，然後與錫耶納學院等護理學校合作，製作、分發偽造且具詐欺性質的文憑與成績單，賣給數千人。

美國護士協會主席肯尼狄（Jennifer Mensik Kennedy）表示對於這些行徑感到相當遺憾，「這些行為無疑破壞護理職業的道德標準、貶低各地真正護理人員的聲譽。護理是一向追求高度專業化與道德的職業，必須經過嚴格的終身教育和培訓，不可能一蹴而成。」