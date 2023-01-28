北韓姑嫂宮鬥！李雪主憂遭金與正奪權威脅　金正恩出一招安撫太座

▲金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓tvN、Netflix聯手推出的古裝韓劇《王后傘下》描述古代後宮權力鬥爭的凶險，然而北韓（朝鮮）如今也活生生在上演著宮鬥劇！眼見金與正威震北韓、勢力直逼金正恩，第一夫人李雪主坦露出不安，姑嫂之間的鬥爭表露無遺，為了安撫太座，金正恩斷然決定向外界公開女兒的存在，對胞妹金與正而言無疑是一道警訊。

北韓最高領導人金正恩去年11月18日前往平壤順安視察洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型試射時，首度在鏡頭前對外公開二女兒金主愛（김주애，音譯）的存在，英媒《泰晤士報》指出，雖然金正恩首次牽著女兒的手亮相時，感覺像是表示未來會將王冠傳承給接班人，不過時隔2個月後至今，仍有多種說法分析其意圖。

根據《泰晤士報》引述專家意見，金正恩之所以在二女兒仍未成年時就急著將之對外公開，其實是受到「人生中最重要的兩個女人」李雪主（妻子）、金與正（胞妹）的影響，為了緩和兩個女人之間的宮鬥戰火，才做出如此既微妙且複雜的決定。

▼李雪主、金與正在台下看表演，實則恐怕正經歷一場血腥絕倫的現代版宮廷姑嫂鬥爭。（圖／翻攝自YouTube）

▲金正恩必須「做點什麼」安撫太座的不安。（圖／路透）

雖然李雪主身為北韓的第一夫人、金正恩的配偶而擁有史無前例極高的存在感，但小姑金與正擁有「金氏王朝」純正血統、加上有著豐富的政治經驗和歷練，一旦金正恩因意外暴斃，則金與正確實有接班的資格。

報導指出，且由於北韓金氏王朝並無明訂的接班原則，因此一旦金正恩在尚未明確指定由誰接班的情況下暴斃，為了防堵權力高層產生任何空白，李雪主、金與正互為競爭者可能性跟著大增。

金與正為了掌握權柄，可能會加快將金正恩一脈的家人排除在權力高層之外的腳步；至於李雪主為了守護3名子女，則可能會不惜動用一切手段。

韓國戰略文化研究中心院長崔鎮旭（최진욱）分析金正恩對外公開二女兒的真正原因。他認為，金正恩此舉一方面既能安撫妻子李雪主的不安、一方面又能向胞妹金與正傳遞具暗示性意味的警告訊息，「她是我的女兒、也是我的下一代」。